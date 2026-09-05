A las piedras

Según los últimos informes conocidos de los servicios secretos y de extranjería, el gobierno más corrupto de la historia de España también resulta ser el gobierno de los traidores a la patria. Ya no es la opinión de un columnista, ni siquiera el febril alegato de un grupo de tertulianos, sino los hechos probados en las salas de los tribunales y la información contrastada de la Policía Nacional y los agentes de la seguridad del Estado. Si hubiera sido un gobierno de un signo distinto al actual, las calles arderían, pero, como es un ejecutivo de izquierdas, parece que todo se le perdona. Nos tratan como imbéciles, aunque el margen de acción de los cuatreros que nos desgobiernan ha llegado a un punto límite.

Parafraseando el subtítulo de la obra capital del genio de Röcken, Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra (1883-1885), este es un artículo para todos y para nadie, porque, obviando la ideología, lo que está ocurriendo en nuestro país necesita de la voluntad y el compromiso de cada uno de los españoles, sea cual sea su identidad y orientación. La soberanía nacional fue violentada vilmente el pasado 30 de julio por parte de Marruecos y hoy se sabe que el gobierno estaba al tanto de la posible llegada masiva de invasores a las costas de plaza africana y no hizo nada para remediarlo.

La situación ha dejado de ser circunstancial, subiendo la calificación resultante a cualquier otra cosa menos la de inocente. Desconocemos los intereses cruzados de Pedro Sánchez y sus ministros con el reino alauita y el sátrapa que lo rige, pero lo cierto es que, desde el primer instante hasta el último, el felón ha aparecido en público como el principal valedor de Marruecos. Hay algo oscuro e inconfesable en las acciones del sanchismo con respecto a las intenciones expansionistas de los marroquíes y, por mucho que haya sido el deseo de ocultarlo ante los propios españoles, la verdad se ha abierto camino.

Insisto, esta columna es para todos, incluso para las piedras, como diría Epícteto de Hierápolis, el filósofo de guardia para sobrellevar un gobierno que se ha convertido en la caricatura del absurdo. En sus palabras, «¿para qué tratar de convencer a gentes que niegan la evidencia? Es imposible convencer a las piedras». Y, aun así, por el bien de España y de los nacionales que la sienten como algo suyo, intentaré convencer a las «piedras», a aquellos sujetos que «aceptan infantilmente lo que afirma la autoridad» (Erich Fromm, El miedo a la libertad, 1941).

Socialistas, miembros de la izquierda en general, por favor, confíen en la razón antes que dejarse llevar por la fe de los carboneros. Olviden por un momento lo de la superioridad moral o, más bien, háganla suya de veras y adquieran lo que acertadamente Joan-Carles Mélich denomina una «lógica de la moral». Oigan esa voz interior, la voz que les avisa del error. Hagan caso a los hechos y reflexionen hacia dónde les conducen. España les necesita, nos necesita a todos, del primero al más incrédulo. El gobierno ha colapsado entre traiciones y corrupción generalizada. Y ya se está tardando en echarlo del poder.

No hay otra porque, en esta tesitura política, España ha dejado de ser lo que era, incluso una democracia que se respetaba a sí misma, ya que está en manos de un tirano en ciernes al que no le importa en absoluto la suerte que puedan correr sus compatriotas con tal de mantenerse en la poltrona. Por este motivo, y porque el territorio nacional es un clamor en contra de Pedro Sánchez, no podemos ceder ni un paso ante los enemigos de la libertad, comenzando por el propio Presidente de España y sus socios de gobierno que se empeñan en tratarnos como si fuéramos deficientes mentales y no nos diéramos cuenta de las cosas.

Ha llegado la hora de decir basta a la crispación y la polarización política, a la extensión del miedo al que piensa distinto y la construcción de muros en la convivencia. Somos una nación rica en diversidad y cultura, tanto como para saber cuándo alguien intenta destruirla. Da igual ser de derechas o ponerse la camiseta con el eslogan del «No pasarán», porque somos hijos de un mismo país, España. El sanchismo persigue enfrentar a los españoles, alinearlos en bandos opuestos, con tal de seguir en el poder. Hoy más que nunca hemos de ser hermanos en el destino y lanzar un grito compartido a los cuatro vientos para que lo escuchen bien alto desde la Moncloa: ¡No lo conseguirán!