El día que la realidad dejó de parecer suficiente

En cualquier barrio se puede escuchar, con algunas variaciones, la misma conversación cuando se habla de adolescentes. Alguien acaba diciendo que el problema son los móviles. Otro recuerda que los jóvenes siempre han buscado una manera de pasar el tiempo y que quizá el problema sea, precisamente, que ya no tienen tantos lugares donde hacerlo. Lo curioso es que solemos presentar estas explicaciones como si fueran incompatibles.

El acuerdo multimillonario con el que Meta ha cerrado la demanda liderada por decenas de estados —que acusaban a Facebook e Instagram de diseñar redes adictivas dañinas para los menores— nos da la oportunidad de mirar este asunto con algo más de seriedad que la habitual guerra entre padres preocupados, adolescentes incomprendidos y expertos que recomiendan desconectar mientras miran su propio teléfono.

Mientras las grandes tecnológicas invierten enormes recursos para retener a los jóvenes en las pantallas y todas las instituciones compiten por entrar en sus teléfonos, hemos obviado que el mundo físico resulta atractivo por sí solo, olvidando la tarea fundamental de construir espacios y alternativas reales que motiven a los adolescentes a salir de las redes sociales.

Solemos culpar a la falta de interés de los jóvenes cuando los espacios físicos o culturales fracasan, pero su permanencia constante en las redes no es casual ni espontánea, sino el resultado de una industria diseñada deliberadamente para capturar la atención y transformar una herramienta, a priori útil, en un refugio automático ante cualquier instante de silencio.

Nadie hubiera pensado que, lo que era una herramienta, podría servirnos y, al mismo tiempo, estar diseñada para que lo utilicemos más de lo que necesitamos. Una red social puede ser una herramienta de comunicación y convertirse, sin que apenas lo advirtamos, en el lugar al que acudimos cada vez que aparece un segundo de silencio. Sin embargo, queda esa extraña sensación de haber consumido mucho y haber recibido poco. Es una forma de saciedad sin alimento. Con el scrolling puede ocurrir algo parecido. El problema no es solamente cuánto tiempo consume, sino qué clase de hambre estamos aprendiendo a tener.

Un aspecto que influye de manera particular son los filtros. Estos convierten una fotografía corriente en una pequeña propaganda personal. Frente a esa perfección artificial, la realidad empieza a parecer defectuosa, como si cualquier instante que no dé para una buena publicación fuera una vida que no merece la pena ser vivida. Y comienzo a observar que algunos jóvenes están aprendiendo a estar insatisfechos con la realidad por el simple hecho de no estar a la altura de lo que esperan de ella.

Culpar a los algoritmos de Meta es la salida fácil, pero el verdadero trago amargo es admitir que triunfa porque regala esa pertenencia, novedad y conversación que la vida ha dejado de ofrecerles.

Canarias no es ajena a esta realidad: según un estudio publicado en julio y realizado por el Gobierno de Canarias y UNICEF a 1.460 alumnos de 17 centros, el 96,8 % usa redes sociales y un 14,2 % pasa más de cinco horas diarias en ellas entre semana, cifra que se dispara al 27,1 % en fin de semana.

Antes también nos aburríamos y perdíamos el tiempo de mil formas, pero con una diferencia clave: detrás de nuestras horas muertas no había una multinacional esperando para hacer caja con cada segundo de atención.

El aburrimiento, además, puede ser el principio de algo. No todo tiene que ser útil. Hay cosas que solamente tienen que ser vividas. No basta con pedirles que suelten el teléfono. La verdadera alternativa no es otra campaña institucional sobre el uso responsable de las pantallas, sino tener listo lo que viene después: canchas abiertas, locales de ensayo donde crear o equivocarse sin miedo, plazas hechas para quedarse y una comunidad que confíe en ellos y sepa sus nombres.

Ahí es donde el juicio de Meta se vuelve una historia sobre nosotros. No sabemos todavía qué responsabilidad jurídica tendrá la compañía. Los jueces decidirán. Pero nosotros sí podemos decidir qué responsabilidad asumimos como padres, vecinos, educadores, empresarios, asociaciones y administraciones. No podemos competir con un algoritmo en su terreno. Tenemos algo mejor y, a la vez, más difícil de construir: la realidad.

Si un adolescente levanta finalmente la mirada del móvil y encuentra una plaza vacía, una ciudad que le dice que no haga ruido, una oferta cultural que no le interesa, un deporte al que no puede acceder y una comunidad que solamente se acuerda de él cuando quiere que vote, tal vez no deberíamos sorprendernos de que vuelva a bajar la mirada.

No necesitamos recuperar el mundo de nuestros padres. Necesitamos construir uno que nuestros hijos encuentren digno de ser vivido sin filtro. Y eso exige que los adultos salgamos también de nuestras propias pantallas y empecemos a construir.