Entre la fe y la palabra

Azafata de vuelo fue mi primera vocación profesional. Era entonces una niña y, como quien dice, «vivía en las nubes». Pero a fuerza de oír los consejos y recomendaciones de mi padre, terminé por bajar a la tierra y, cuando llegó el momento de definirme laboralmente, decidí ser periodista; una profesión que requiere habilidades propias que faciliten la comunicación, entre ellas, el sentido de la realidad y la empatía con el entorno.

Cada 8 de septiembre, el Día Internacional del Periodista coincide con la festividad de la Patrona de la Diócesis de Canarias, Nuestra Señora del Pino. Esta casualidad establece un hermoso paralelismo. La conmemoración anual de la ejecución de Julius Fučík —periodista checo ejecutado por los nazis en 1943 por defender la verdad frente a la propaganda del régimen— conecta profundamente con la festividad mariana de Gran Canaria.

En esta jornada, en la que la Virgen del Pino se alza como portadora de luz y verdad, se presenta una ocasión idónea para comprobar el poder de la comunicación y su capacidad de generar comunidad a través del periodismo. Al mismo tiempo, se da continuidad a una tradición que convoca a miles de personas desde diversos puntos de la isla en torno a la Virgen, dejando fluir un mismo y profundo sentimiento comunitario.

Uno de los mejores cronistas del siglo XX, el polaco Ryszard Kapuściński —autor de numerosos libros donde narra su experiencia tras cubrir 27 revoluciones en África, Asia e Hispanoamérica— afirmaba que las malas personas no pueden ser buenos periodistas, porque el oficio exige la empatía necesaria para ponerse en el lugar del otro. Esta premisa la completaba magistralmente el colombiano Javier Darío Restrepo, referente de la ética en Iberoamérica, al añadir que el buen profesional del periodismo debe poseer capacidad de asombro, crear conocimiento desde la autocrítica, tener sentido de «misión» y practicar la «otredad» —el respeto absoluto a la diferencia y a la identidad ajena—. En una palabra: empatizar desde la solidaridad.

Entender la comunicación bajo estos principios demuestra que es un acierto conciliar, en una misma fecha, estos dos acontecimientos. Nuestra Señora del Pino supone el remanso de paz y el eterno refugio donde los isleños alivian sus penas y encuentran consuelo. Hasta ella peregrinan los devotos desde la tarde anterior, llevando el fruto de sus cosechas para compartir con los menos afortunados; y desde ese lenguaje mudo que se cruza con su mirada, le cuentan sus angustias y le recitan sus plegarias. El periodista que observa estos hechos de solidaridad activa es el encargado de transformarlos en crónicas humanas que alcanzan el corazón de la opinión pública.

En este Día Internacional del Periodista se rinde tributo a todos los profesionales que han sido asesinados, encarcelados o perseguidos por convertirse en un documento imperecedero de denuncia contra las injusticias. Es una jornada en la que se reivindica un periodismo honesto, capaz de combatir la desinformación y la manipulación de las masas. Pero también es un día para que los profesionales de la prensa, al igual que el resto de los peregrinos, sean capaces de reconocer en María, en su advocación como Nuestra Señora del Pino, a una guía inspiradora y un amparo acogedor en la búsqueda honesta de la verdad. Solo así seremos dignos espejos de las dificultades de quienes se acercan a ella y, con ojos limpios, podremos transmitir las emociones más profundas que embargan a nuestro pueblo, ejerciendo el oficio con las dos cualidades que la Virgen y el periodismo nos exigen: certeza y bondad.