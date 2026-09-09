Ceuta y la flotilla de la libertad

Sólo he echado en falta en la invasión de Ceuta, aparte de una decidida acción por parte del gobierno de España, a la “flotilla de la Libertad”, aquella voluntad compartida de llevar alivio a las gentes más deprimidas o sometidas de la Tierra. Había algo de promesa, ilusión y compromiso personal en aquel conglomerado de embarcaciones que, de veras, hubiera venido de perlas a la crisis territorial. Únicamente, me queda la imaginación para hacerme una idea del flete humanitario con destino hacia la ciudad autónoma, hacia el confín de la españolidad. Perdónenme por el símil, pero sería como la “crisis de los cayucos”, aunque a la inversa. Cientos de privilegiados del Primer Mundo que, concienciados por el horror que llega desde las calles de Ceuta, deciden ponerse manos a la obra para ayudar a la población invadida.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya veterana en estas lides, sería la primera en dar la voz de alerta, como si se tratara del heraldo griego que llama a filas. No tardarían en sumarse los acomodados de la política nacional, con Irene Montero, Ione Belarra y el “independentista” Gabriel Rufián a la cabeza, a los que les seguirían, tiempo después, los progres de la farándula y la intelectualidad, desde Javier Bardem hasta el Gran Wyoming, sin olvidar a Elvira Lindo, Antonio Muñoz Molina o Santiago Alba y la alegre pandilla, encantados de airear su compromiso social y político con los más desfavorecidos. Todos ellos, juramentados en la defensa de los valores del progreso y la humanidad, sintiéndose en el lado correcto de la historia, acudirían raudos a los puertos de las costas españolas para desplazarse hacia el pueblo oprimido.

Como digo, la fe y la ilusión por un mundo mejor aglutinarían a esa parte de la sociedad española que rinde culto al compromiso por los demás. Sin embargo, la imaginación llega a un punto en el que la realidad termina por imponerse. La “flotilla de la Libertad” ni siquiera se ha tomado en serio la invasión ceutí, porque, en el fondo, representa de maravillas la postura de la mayor parte de la izquierda radical con respecto al problema: cerrar los ojos y esperar a que desparezca del horizonte. Los intelectuales y artistas de la esfera progre aguardan a que la situación se calme, ya que, en caso de intervenir y tomar posición, se vería a las claras lo que entienden por patriotismo. De continuo, moran en una “casa entre el día y el sueño” (“Hause zwischen Tag und Traum”) -como hermosamente cantaría Rainer María Rilke en uno de sus poemas- y raramente serían capaces de enfrentar la noche, el momento en el que todo se viene a negro, incluso las certezas ideológicas, invalidando ilusiones y compromisos.

Me esfuerzo por imaginar a Ada Colau y Bardem emprendiendo la travesía hacia la plaza española, acompañados por cientos de entusiastas venidos de los cuatro puntos cardinales, para llevar apoyo a las gentes del lugar. Y, en todas las versiones de este mi sueño, comprendo que la estancia en Ceuta no sería más que una invitación al ridículo y el esperpento nacional. Una vez tocaran puerto, custodiados por los agentes de la Guardia civil del Mar, saldrían a ofrecer ayuda y solidaridad a… los invasores, a los miles de magrebíes que aún vagan por las calles de la ciudad, poniendo en jaque la convivencia y seguridad de los habitantes de aquel enclave. Es más, se dejarían las cuerdas vocales por defender al “pueblo de los inmigrantes” frente a los posibles abusos coloniales de los españoles, mientras tanto los ceutíes mirarían atónitos cómo los representantes cualificados de la intelectualidad progre les ignoran por completo.

Por esta razón, la “flotilla de la Libertad” está ausente, como el resto de la izquierda, de la crisis de la soberanía nacional. Para unos y otros, y me parece escuchar al Gran Wyoming en plena prédica televisiva, la “nación” o la “patria” son siempre las de terceros, nunca la propia. Eso sí, en el reciente Mundial de Fútbol, pudimos ver a Javier Bardem luciendo la elástica de La Roja, pero, a la hora de la verdad, y vuelvo a Rilke, siempre es mejor habitar el mundo de los sueños que la misma realidad. ¡Cuánto bien haría un simple gesto en estas horas decisivas! Por ejemplo, el de Penélope Cruz o su premiado marido apareciendo con la bandera de todos entre las manos por las calles de Ceuta o Melilla. Definitivamente, nadie pondría en duda su compromiso por España.