Comenzar el curso pensando en los más pequeños

Se nos presenta en este comienzo de curso una nueva oportunidad para renovar ilusiones, abrir nuevos proyectos y cumplir compromisos de la educación pública con la sociedad. Este curso 2026-2027 en Canarias comenzará con la inauguración oficial que tendrá lugar en el CEIP Tigaday, en la isla de El Hierro, un centro pionero en la implantación del ciclo completo de Educación Infantil de 0 a 3 años. A nadie se le esconde que es la mejor manera de visibilizar una de las grandes apuestas educativas de la Consejería de Educación durante los últimos años: acercar la escolarización temprana a las familias canarias y convertirla en un verdadero instrumento de igualdad de oportunidades.

Los datos hablan por sí solos. En apenas cuatro cursos, Canarias ha pasado de contar con un reducido número de aulas para este primer ciclo de Infantil a disponer de cientos de nuevas plazas repartidas por todas las islas. Detrás de esas fantásticas cifras hay familias que pueden conciliar mejor su vida laboral y familiar, madres y padres que encuentran una respuesta pública, cercana y de calidad; y niños que comienzan su desarrollo en entornos educativos estimulantes y significativos desde sus primeros años de vida.

Sin embargo, el éxito de una política pública no puede medirse únicamente por el número de plazas creadas. También debe evaluarse por su capacidad para llegar allí donde más se necesita. Y todavía hay mucho por hacer, ya que existen barrios y pueblos de Canarias donde esta oportunidad sigue siendo una asignatura pendiente.

Lo que no puede ser es que no haya una guardería pública o privada, o aulas de de 0 a 3 años en todos los barrios de nuestra ciudad. Hay muchos barrios que lo están demandando, y no es un capricho ni una reivindicación aislada, sino de una necesidad real de numerosas familias que, a día de hoy, se ven obligadas a recorrer más de cuatro kilómetros para llevar a sus hijos a una escuela infantil. Cuatro kilómetros que, en muchas ocasiones, suponen cambiar horarios laborales, depender del horario de las guaguas, necesitar de terceros o renunciar a una mejor conciliación.

La educación de 0 a 3 años no debe verse únicamente como un recurso asistencial y eso lo tiene muy claro esta Consejería. Es una etapa educativa con identidad propia, avalada por la investigación pedagógica, que favorece el desarrollo cognitivo, emocional, lingüístico y social de los niños. Pero también constituye una herramienta de cohesión social y de equidad territorial. Allí donde se abre un aula de Infantil no solo se educa a los más pequeños, también se fortalece el barrio, se arraiga a la población y se apoya a las familias.

Por eso, el comienzo del nuevo curso debería servir también para volver a mirar el mapa educativo de Canarias. Celebrar los logros alcanzados es necesario, pero igual de importante es identificar aquellos lugares donde todavía queda camino por recorrer. Porque la igualdad de oportunidades empieza antes de aprender a leer o a escribir, comienza cuando cualquier familia, viva donde viva, puede acceder a una educación pública de calidad sin que el código postal determine las oportunidades de sus hijos.

Ojalá el ejemplo del CEIP Tigaday inspire nuevas decisiones y nuevos proyectos. Porque una Canarias que apuesta por la infancia desde los primeros años está invirtiendo, en realidad, en mejorar su futuro.