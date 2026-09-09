John Galliano, reinventarse o morir cancelado

"Adoro a Hitler". Esto no lo ha dicho, —al menos, en público— Ulrich Siegmund, candidato de la extrema derecha alemana (AfD) que acaba de ganar las elecciones en el estado de Sajonia-Anhalt. Esas palabras son las que acabaron con la deslumbrante trayectoria del diseñador de moda Juan Carlos Galliano Guillén (Gibraltar, 65 años), John Galliano para todo el mundo. Quién nos iba a decir en 2011, cuando estalló la polémica, que estábamos ante un adelantado a su tiempo.

Con seis años dejó el peñón y se mudó con sus padres a Londres. Él mismo ha contado en entrevistas que su pasión por la moda le viene por parte de su madre española. "Siempre estábamos bañados, con talco, perfume y el pelo engominado. Eso es muy español", recuerda el artista. Bañado, por supuesto, pero a mí no me echaban ni talco ni gomina, aunque sí que me mandaban al colegio bien repeinado y oliendo a Nenuco. Ignoraba que los españoles pertenecemos a una élite de europeos enjabonados.

Galliano acabó en la Central Saint Martins School, en la que despuntó y se licenció con una aplaudida colección inspirada en la Revolución Francesa. Muy acorde con el barroquismo que desprende. En 1995, ya estaba trabajando para Givenchy y un año después dio el salto a Dior.

No está claro que el detonante fuera la muerte de su mano derecha en Dior, Steven Robinson, pero lo cierto es que el gibraltareño, que entonces vivía en París, entró en un peligroso bucle de adicciones al alcohol y a los fármacos —especialmente adelgazantes— con depresión. En 2011, se hizo público un vídeo en el que se le veía poniendo a parir a una pareja de judíos en un café el barrio parisino de Le Marais. "Adoro a Hitler. Personas como vosotros estaríais muertas. Vuestras madres y vuestros padres habrían sido gaseados", les dijo. "Perro judío" ya habría estado muy mal, pero no hay gin-tonics con cardamomo y piel de limón suficientes que justifiquen semejante comentario.

A eso se le unieron dos denuncias más de otras personas a las que, en el mismo lugar, había proferido insultos racistas. Parece ser que tampoco le agradaban los chinos. Ni chinos ni judíos. Y a Dior le dejó de agradar Galliano y le acabó echando a la calle. Así fue cómo las pasarelas perdieron la fantasía que creaba este hombre, comido por los pies por la cultura de la cancelación.

Tras años en un rincón mirando a la pared y un breve paso por Maison Margiela, el mundo de la moda hizo un amago para devolver a Galliano al lugar que le corresponde como genio que es. Y cuando digo mundo de la moda me refiero a Anna Wintour. La idea era que la próxima MET Gala girara en torno a la figura del artista y el Metropolitan de Nueva York acogiera una retrospectiva sobre él.

Han pasado quince años de aquellas palabras que muchos achacan a una etapa oscura y no a una personalidad racista y supremacista del diseñador. Sin embargo, la gente no olvida fácilmente y una campaña en contra de Galliano le llevó hace unos días por bajarse del carro, asumiendo los errores cometidos en el pasado y celebrando sus cinco lustros de «sobriedad y recuperación». A Wintour le toca ahora buscar nuevo tema para su noche más importante del año.

Lo curioso es que para organizar la retrospectiva llegó a reunirse con rabinos que defendieron que el pobre hombre estaba arrepentido, pero ni por esas. El lobby judío en Estados Unidos entró en cólera al señalar, además, que la MET Gala de 2027 se celebrará el 3 de mayo, cuya noche se celebra el Yom HaShoah, Día de Conmemoración del Holocausto. No me quiero ni imaginar el boicot, con gente con uniformes del ejército nazi protestando a las puertas del museo.

Puedo entender la reacción de los judíos, pero me llama la atención que no digan nada ante la rapidez con la que el Estado de Israel avanza en su objetivo de eliminar al pueblo de Gaza. Hace unos días, su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, difundió en la red social X un vídeo con inteligencia artificial que retrataba a reclusos palestinos siendo ingresados en una cárcel mediante cintas industriales, privados de comida y en condiciones degradantes. Estamos ante la cuadratura del círculo: judíos haciendo cosas nazis.

Mientras tanto, quien sí está rescatando al diseñador del ostracismo es Marta Ortega, mandamás de Inditex, que lo ha fichado para una colaboración creativa de dos años con Zara. De hecho, la empresaria debutó en la Met Gala 2026 luciendo un diseño exclusivo fruto de esta relación con Galliano. Él, que parecía nacido para la alta costura, vistiendo a las masas. Reinventarse o morir cancelado.

Fuente: La Opinión de Murcia