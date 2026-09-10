107 años de la tragedia del 'Valbanera'

Hoy se cumplen los 107 años del naufragio del buque “Valbanera” de la naviera Pinillos Izquierdo que se llevó para siempre a más de 300 emigrantes canarios que habían sacado billete para el puerto de La Habana y que nunca pudieron pisar la tierra cubana ya que un temporal cerró el recinto de la capital y el barco tuvo que desviarse encontrando su definitiva tumba a unas 90 millas al norte de la capital cubana, a 300 millas de Cayo Hueso frente a las costas de Florida.

A pesar del tiempo transcurrido en las Islas no se olvida la citada tragedia que llenó de luto a muchos hogares canarios, más aún cuando fue el mayor accidente de la marina mercante española que se llevó por delante a 488 mujeres, niños y varones, incluida la tripulación sin que hubiera ningún superviviente.

Desde hace tres años la Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos viene recordando el siniestro con una ofrenda floral en la marquesina del muelle de Santa Catalina hoy a las 12:00 horas para que este hecho no se olvide, sobre todo por la falta de memoria de nuestros responsables políticos que no han sabido valorar este singular drama, siendo lamentable que no haya un monumento, una calle o una plaza en recuerdo de estos compatriotas que dieron su vida cuando iban en busca de una mejor fortuna en la Perla de las Antillas ante la falta de trabajo en sus islas.

En el caso concreto de Gran Canaria 169 pasajeros sacaron billete para La Habana entre los que se encontraban emigrantes de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas, Santa Brígida, Teror, Valsequillo, San Mateo, Valleseco y Tejeda. Además el “Valbanera” después de dejar el puerto de La Luz un 18 de agosto de 1919, siguió a Tenerife y La Palma para embarcar al resto de los viajeros. Luego vino el naufragio que se llevó para siempre a estos paisanos. Descansen en paz.