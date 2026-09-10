Opinión
107 años de la tragedia del 'Valbanera'
Más de 300 emigrantes canarios perecieron en la tragedia frente a las costas de Florida, que la Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos reivindica ante la falta de memoria política
Hoy se cumplen los 107 años del naufragio del buque “Valbanera” de la naviera Pinillos Izquierdo que se llevó para siempre a más de 300 emigrantes canarios que habían sacado billete para el puerto de La Habana y que nunca pudieron pisar la tierra cubana ya que un temporal cerró el recinto de la capital y el barco tuvo que desviarse encontrando su definitiva tumba a unas 90 millas al norte de la capital cubana, a 300 millas de Cayo Hueso frente a las costas de Florida.
A pesar del tiempo transcurrido en las Islas no se olvida la citada tragedia que llenó de luto a muchos hogares canarios, más aún cuando fue el mayor accidente de la marina mercante española que se llevó por delante a 488 mujeres, niños y varones, incluida la tripulación sin que hubiera ningún superviviente.
Desde hace tres años la Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos viene recordando el siniestro con una ofrenda floral en la marquesina del muelle de Santa Catalina hoy a las 12:00 horas para que este hecho no se olvide, sobre todo por la falta de memoria de nuestros responsables políticos que no han sabido valorar este singular drama, siendo lamentable que no haya un monumento, una calle o una plaza en recuerdo de estos compatriotas que dieron su vida cuando iban en busca de una mejor fortuna en la Perla de las Antillas ante la falta de trabajo en sus islas.
En el caso concreto de Gran Canaria 169 pasajeros sacaron billete para La Habana entre los que se encontraban emigrantes de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas, Santa Brígida, Teror, Valsequillo, San Mateo, Valleseco y Tejeda. Además el “Valbanera” después de dejar el puerto de La Luz un 18 de agosto de 1919, siguió a Tenerife y La Palma para embarcar al resto de los viajeros. Luego vino el naufragio que se llevó para siempre a estos paisanos. Descansen en paz.
Suscríbete para seguir leyendo
- Day Pass en el Puerto de Las Palmas: nuevo impulso a una 'sala VIP' para tripulaciones con gimnasio, peluquería, supermercado y centro médico
- 7.503 canarios amasan una fortuna equivalente a la mitad del PIB regional
- Aparcar no es acampar': las autocaravanas buscan sitio en Las Palmas de Gran Canaria
- La Aemet prevé un descenso de las temperaturas mañana jueves en Canarias, aunque aún se rozarán los 30 grados
- Detienen a un hombre por apuñalar a su pareja en Santa Lucía de Tirajana
- Una adolescente, una familia colombiana y una promesa de hace 40 años: las historias que dejó el Día del Pino
- Fin a toda una vida laboral: Marisa Rivas se jubila tras 42 años y cierra su tienda de moda de Las Palmas de Gran Canaria
- Dos ladrones entraron a atracar un restaurante en Murcia y se encontraron con Álex: 60 años y experto en lucha canaria