Cuadrar el círculo

Acabo de leer un elogioso artículo en The Economist” sobre mi país, acertadamente titulado Suecia :“Individualismo, juntos”. Así que por alusiones voy a permitirme unos comentarios y en particular uno sobre el peligro que corre tan venturosa simbiosis entre lo individual y lo colectivo, señalado por el articulista como una cuasi cuadratura del círculo.

En contra del asumido antagonismo entre los intereses colectivos y los del individuo, patente sobre todo en enfrentamientos de bloques políticos de izquierdas y derechas, Suecia parece haber encontrado un modo de singular convivencia entre socialismo y capitalismo.

Y ello pese a evidentes paradojas, de las que me limitaré a citar algunas.

1. Dos tercios de los trabajadores suecos están sindicados, el mayor porcentaje de Europa salvando Islandia. Pero Suecia cuenta sin embargo con un 70% más de “milmillonarios” en dólares per cápita que un país capitalista como EEUU.

2. Aunque el impuesto sobre la renta alcance cotas superiores al 60%, Suecia no tributa Patrimonio, ni Sucesiones ni Donaciones. Los 480 días de baja maternal/paternal con educación gratuita hasta la universidad incluida, más “créditos blandos” a estudiantes ayudan a la emancipación temprana de los jóvenes y a su independencia de los padres.

3. Aunque las empresas suecas puedan alcanzar una presencia global, pensemos en Dyno Nobel, IKEA, Tetra Pak o Spotify, los inventos suecos son siempre el fruto del talento individual: por tomar unos ejemplos, la cremallera, la (mal llamada) llave inglesa, la dinamita, los rodamientos a bolas o la corriente trifásica.

4. El estado sueco es muy reservado en la difusión de datos relativos a grupos étnicos de reciente inmigración. Pero no tiene ningún reparo en permitir la libre divulgación de los domicilios de sus ciudadanos. ¡Y en el colmo de la indiscreción los primeros guarismos del DNI sueco son los relativos a la fecha de nacimiento del interesado!

Aunque ni los salarios ni los alquileres son libres, las negociaciones colectivas entre empresarios y trabajadores o entre tenedores de pisos e inquilinos suelen ser duras pero civilizadas, aupándose Suecia como uno de los países con menos conflictos laborales de Europa. Las leyes sobre regulación de salarios o alquileres no son una conquista reciente. Datan la primera de 1938 y la segunda de 1968.

Y ahora claro, la pregunta del millón. ¿Cómo se ha llegado a esta paradójica armonía entre lo colectivo y lo individual cimentando la exitosa gestión de todo un país?

Yo me atrevería a resumirlo en una sola palabra: respeto.

La industrialización sueca arranca con una suerte de feudalismo ilustrado, con unos empresarios paternalistas pero responsables del bienestar de sus trabajadores. Dicha actitud parece cronificarse desde principios del siglo XX bajo los recurrentes gobiernos socialdemócratas, con un respeto mutuo, mezcla de conformismo y confianza en papá estado.

Y aquí viene el peligro: este domingo hay elecciones generales en Suecia. La dinámica general en Europa de polarización entre bloques de izquierda y derecha engendra unos partidos cuyas tendencias totalitarias o programas excluyentes ponen en almoneda el respeto debido a los valores democráticos. ¿Sabrán los partidos tradicionales sustraerse a la tentación de aliarse con este tipo de facciones con el único egoísta propósito de alcanzar o mantenerse en el poder, como tristemente acontece en otros lares? Crucemos los dedos.