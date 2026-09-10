La intemperie del Estado

La instrumentalización de los flujos migratorios hacia Ceuta y Canarias sitúa a la política exterior española ante un espejo incómodo. Más allá de los análisis demográficos tradicionales y de las crónicas estrictamente humanitarias, el fenómeno exige ser leído desde el crudo realismo de la teoría del Estado y la ontología materialista porque, lo que el análisis estándar califica como «crisis de refugiados» o «tensión diplomática», constituye en realidad un episodio clásico de la dialéctica de Estados. Lejos de ocurrir en un espacio idílico inspirado en una suerte de derecho abstracto, las relaciones internacionales se producen en un régimen de antagonismo estructural: una fricción constante, asimétrica y competitiva donde la supervivencia política y la eutaxia, entendida como la capacidad de una sociedad política para mantener su estructura, el orden interno y su persistencia en el tiempo, es la norma suprema. Bajo este prisma, la población civil se transforma en un vector de fuerza física y psicológica en el tablero internacional. La denominada «migración deliberadamente diseñada con fines coercitivos» adquiere su sentido pleno al observar cómo se despliegan estas estrategias afectando de forma quirúrgica a las capas cortical, conjuntiva y basal de la estructura del Estado.

La capa cortical, estructura, encargada de la defensa exterior y de la preservación de los límites políticos del Estado, es decir las fronteras, resulta directamente agredida, en los casos documentados más recientes, mediante las incursiones masivas a nado o mediante la guía activa de agentes fronterizos en el norte de África y esto, tiene según los analistas de los servicios de inteligencia y seguridad nacional, el claro propósito de vulnerar la corteza estatal para resquebrajar la capa conjuntiva interna de nuestro país, provocando intencionadamente una parálisis legislativa, tensiones territoriales en las Comunidades Autónomas por la gestión de la acogida de menores y una profunda polarización partidista. En el caso de la vertiente atlántica y canaria, el fenómeno opera bajo lo que los estrategas geopolíticos denominan «renta geográfica». Esto es, la conversión del espacio físico y la demografía en recursos de la capa basal (la gestión económica y el territorio). Al flexibilizar la vigilancia de las fronteras y de los espacios de paso, Marruecos consigue forzar transferencias financieras o concesiones comerciales en su favor las cuales, al ser conseguidas dan como respuesta que se vuelvan a intensificar las vigilancias fronterizas hasta una próxima ocasión. Así, las personas se transforman, literalmente, en corpúsculos materiales de presión para un chantaje geopolítico que no estamos sabiendo resolver.

El núcleo del dilema que asfixia la política interna española radica en una antinomia o contradicción que suele pasarse por alto. Me refiero a la fractura irresoluble entre los órdenes normativos de la ética, la moral y la política. Mientras que la ética se orienta estrictamente a la preservación de la vida del individuo (la obligada e indiscutible asistencia inmediata al migrante), la moral se refiere a la cohesión del grupo específico, y la política busca garantizar la eutaxia institucional del Estado. Por su parte, el estado agresor ejecuta sus movimientos para explotar los presupuestos ético-humanitarios del país receptor de sus ataques, aprovechando la mayor debilidad geopolítica pues saben que, en general las democracias occidentales, somos presa de esas mismas debilidades que curiosamente hemos diseñado desde nuestros propios modelos de gobierno. Con esta estrategia, al desviar el debate social y mediático de forma exclusiva hacia la indiscutible atención y tutela de los menores desamparados, se invisibiliza la agresión a la corteza del Estado pues se prioriza la respuesta ética individual, sacrificando la respuesta política soberana.

Ante un desafío de esta naturaleza, la resolución teórica y práctica es nítida: la política no está subordinada exclusivamente a la ética. La supervivencia y el orden del Estado deberían primar por encima de los deberes éticos particulares, por una razón puramente lógica: si el Estado se desploma o se fragmenta debido a la asfixia interna y a la pérdida del control de sus fronteras, el marco jurídico-político que hace posible la propia existencia de los derechos éticos de sus propios ciudadanos y de las ayudas humanitarias desaparece por completo. Por eso, la respuesta a la coacción migratoria exige desideologizar el conflicto y dejar de tratar un problema estrictamente político-cortical como si fuera un drama exclusivamente humanitario. Frente al ataque de lo que la politóloga estadounidense, Kelly M. Greenhill, llamó en su libro Weapons of Mass Migration, armas de migración masiva, el Estado agredido está obligado a ejercer la firmeza cortical como una exigencia de su propia autoconservación. Si bien es cierto que el control estricto, normativo e inflexible de las fronteras no puede transformarse en un acto de crueldad inmoral, no es menos cierto que es una necesidad de primer orden que debe garantizar la subsistencia de la propia sociedad política y que cualquier concesión territorial o diplomática bajo coerción únicamente sirve para alimentar la efectividad del artefacto político del adversario, comprometiendo gravemente la soberanía futura de la nación.