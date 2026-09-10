La vida de los otros

Hace apenas unos días fallecía en la Unidad de Detención de las Naciones Unidas en La Haya el antiguo general serbobosnio Ratko Mladić. Marcado en el odio desde su infancia por la pérdida de su padre (partisano asesinado por los ustachas croatas, aliados de los nazis), emprendió una carrera militar que le llevó al más alto rango durante las guerras balcánicas. En Bosnia especialmente, en el asedio de Sarajevo (una grabación de radio recoge una orden suya gritando “bombardeadles hasta que se vuelvan locos”, premonitoria de otros criminales de guerra de nuestro tiempo) o en el genocidio de más de ocho mil personas que le valió el apodo de de carnicero de Srebrenica, mostró la crueldad más absoluta y el desprecio por la vida ajena, tanto de enemigos como sobre todo de civiles con quien no hacía distinción. Los otros.

Para aproximarse a intentar conocer a un personaje tan siniestro vale mucho la pena leer dos libros íntimos. En “La hija del este”, Clara Usón narra la vida de su descendiente predilecta. Una chica feliz en manos de un padre sencillo, cercano y cariñoso. Esa sencillez encerraba a un monstruo, tan mediocre y simple como brutal. Descubrir finalmente esa cara de su propio padre en lugar del cuento del héroe que se recitaba entre todos los “suyos” la llevó a no poder seguir viviendo (literalmente). En “Postales desde la tumba”, Emir Suljagic cuenta en primera persona su lucha extrema por sobrevivir en la Srebrenica sitiada como traductor de unos cascos azules inoperantes ante la masacre en ciernes (contado también de manera brillante en la película “Quo Vadis, Aida?”). Tanto él como otros que le trataron entonces describen a un tipo menudo y bruto, con olor perpetuo a rakia y mirada sin vida, capaz de prometer la seguridad bajo su propia reputación a miles de personas a quienes luego ordenaba matar y tirar a una fosa común.

La banalidad del mal que describió Hannah Arendt para explicar como tipos normales, cariñosos con sus hijos, amables con el vecino, sin una inteligencia criminal destacable, pueden llegar a ser atroces sin necesariamente ser monstruos malvados por naturaleza. Pérez Reverte, entre sus crónicas de guerra, suele hablar de esa dualidad como algo precisamente muy humano. Aquel que tiene la vida de los otros en sus manos y puede pisarla y seguir riendo no es necesariamente un psicópata, ni siquiera alguien violento. Tampoco es solo un tipo noble, tranquilo y familiar. Probablemente será todo a la vez o según el momento.

Es una pena que muy probablemente la gran mayoría de los jóvenes en Europa no tengan idea de quienes eran Mladic, Karadzic, Milosevic u otros de diferente bando y signo en otras latitudes no tan lejanas. No hace tanto perpetraron esa idea del otro como alguien que no llega a ser un ser humano. Un ente en quien descargar tu odio, a quien culpar por las desgracias propias y sobre quien cimentar un poder inmenso sin que la gran mayoría mire a lo esencial (precisamente de ese objetivo). Esa idea del “otro” sigue siendo tan peligrosa como atractiva para muchos líderes actuales.

No es tan distante nuestra realidad de aquellas donde en un momento dado la violencia se desboca. Aquí al lado, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en una playa de Ceuta, detrás de una frontera o lejos, tan lejos que nunca iremos ni les veremos pero les odiaremos igualmente, porque tendremos miedo de que nos quiten lo nuestro… en todos esos lugares se puede propagar el miedo con el cual justificar el odio y la barbarie que les seguirán. Cuando se habla de los de aquí, de prioridades nacionales o locales, automáticamente se configura y señala socialmente a un “otro”, y a partir de ahí se pierde el control de lo que puede venir. A partir de ahí “el miedo da la medida de la crueldad” (Chaves Nogales en “A sangre y fuego”)...