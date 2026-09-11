Alemania marca el paso

Siempre que podía, recomendaba a mis alumnos leer los clásicos del pensamiento universal. La lectura de los textos originales, sin adoctrinamientos o interpretaciones aviesas, es, por sí misma, la conquista de la libertad de conciencia. Uno de los títulos que solía repetir como faro de la inteligencia, dejando al margen los gigantes de la filosofía, era El miedo a la libertad (1941) del psicólogo social Erich Fromm. Por paradójico que suene, en este libro está presente la realidad de ayer tanto como la de hoy. Una vez concluido el desafío de la lectura, los chicos parecían más despejados, desde luego lúcidos en grado extremo.

Uno de ellos, no me acuerdo ahora del nombre, aunque tampoco es importante más allá de la anécdota, al terminar determinado párrafo del libro, aquel que justamente reza así: “se considera la verdad como un concepto metafísico… y los pensadores ‘progresistas’ de nuestra época lo tildan de reaccionario” (pág. 352 de la edición castellana), hizo un comentario en alto que suscitó el general consenso. “Profe, ahora toda crítica a la realidad es tachada de fascismo”. Por prudencia, me callé, pero no podía estar más de acuerdo con el dictamen del muchacho.

“Alternativa para Alemania” (Alternative für Deutschland) o, simplemente, AfD ha ganado por amplia mayoría, hasta doblar el resultado de sus directos competidores, en los recientes comicios regionales del estado de Sajonia-Anhalt y la respuesta, conforme al pronóstico de Fromm, ha sido igualmente unánime: se extiende la “ola reaccionaria” por el motor económico de Europa. Es una verdad incontestable que cuesta pensar y, especialmente, el pensar por uno mismo, sin dejarse ayudar por unas andaderas ideológicas, que fue el principal mensaje de la Ilustración, al menos la alemana (Aufklärug), en una proclama no sólo presente en el inmortal Kant, sino también en el menos conocido de Georg Cristoph Lichtenberg. Es mejor repetir los clichés elaborados por terceros, poner etiquetas interesadas y reproducir lo que otros dicen intencionadamente.

AfD es una opción política registrada legalmente, como aquí lo están Bildu o la radical de Podemos, que ha conseguido concentrar el voto del 44% del electorado del estado regional de la extinta RDA, pero lo importante de la aventura es comprender el fenómeno. La primera reflexión que cabe hacer, para despejar las dudas que puedan surgir, es que AfD ganó en buena lid, con una tasa de participación que rondaba el 80% del censo electoral. Es decir, guste o no, el triunfo de “Alternativa para Alemania” es el triunfo de la misma democracia. La segunda conclusión, tan relevante como la anterior, es que el voto fue ejercido con plena libertad, algo que no debe ser desdeñado, sobre todo, conociendo la existencia del llamado “cordón sanitario” (Brandmauer: literalmente, “cortafuegos”) de las fuerzas políticas estatales en torno al partido de Ulrich Siegmund. Y el tercer comentario que parece obviarse es la profunda distancia entre lo que defiende la gente (Die Leute, en alemán) y lo propugnado por los partidos tradicionales hasta dibujar un completo abismo sociológico, evidenciado en los números arrojados en las elecciones del Länder.

La verdad de Fromm, la verdad de Alemania, es, para los progres de todo el mundo, un ejemplo de contestación social, pero uno prefiere decirlo de otra manera, mucho más al gusto del psicólogo de El miedo a la libertad: la verdad es revolucionaria, y tanto que resulta insoportable para ciertas ideologías, en concreto, las que desean someter el “pensamiento original” de los individuos, aplastarlo hasta acabar con él. Está bien saber estas cosas cuando ahora se ha conocido que el gobierno de España, a través del Ministerio del Interior de Grande-Marlasca, como si fuera la Gestapo de Hitler o la Stasi de la RDA, ha elaborado un grueso dossier sobre la filiación política de muchos periodistas en activo. Se vuelven repetir algunos gestos de antaño, quizás los más peligrosos, poniendo de manifiesto en manos de quienes estamos.

Lichtenberg conocía bien a sus compatriotas y, en uno de sus famosos aforismos, dejó para la posteridad la clave intemporal para entender a los alemanes: “el hombre es lo que piensa y no lo que dice”. El vecino de Bremen o el del cercano Hamburgo, como el de Múnich o el de Düsseldorf, por el bien de la convivencia y su propia supervivencia en el medio social, jamás revelará lo que realmente piensa, salvo si se salvaguarda el anonimato, como en unas elecciones. Y así ha sucedido con AfD. Cansados de que les insulten por las calles por tener unas ideas diferentes, de que los llamen “fascistas” o, directamente, “nazis”, callan en público lo que su corazón siente.

Como casi siempre, Alemania marca el paso al resto del continente. Se acabó el miedo a la libertad, a la represión de la voluntad, a defender el sentido común y, sobre todo, a mostrar vergüenza por ser europeos. Sólo un comentario final para los confusos: el libro de Fromm es el fruto de la experiencia personal vivida con el auge del nazismo y se editó fuera de Alemania tras el exilio forzado del autor por su origen judío. Perdón, una cosita más: como a mis chicos, finalizada la clase, les recomiendo encarecidamente el pensar por sí mismos porque, sólo por intentarlo, la libertad les espera con los brazos abiertos. Qué mejor regalo.