Happy slapping, insulto y democracia

El debate sobre la violencia entre adolescentes se ha convertido en un tema recurrente de las tertulias televisivas y radiofónicas. Esto se debe a los repetidos incidentes protagonizados por menores en distintos puntos de España bajo la modalidad del happy slapping —término acuñado en el entorno digital y adoptado por las fuerzas de seguridad—. En estos ataques, los jóvenes agreden en grupo a otros menores con el único fin de grabar la humillación y difundirla en las redes sociales para ganar notoriedad. Los meses de julio y agosto pasados confirmaron un preocupante repunte estival de este fenómeno, con graves casos localizados en el distrito del Eixample (Barcelona), Moguer (Huelva), Valencia y, a finales de agosto, en Andratx (Mallorca). No se trata de hechos puntuales, sino de una alarma social que nos sobrecoge.

¿Qué sentimientos y actitudes hemos perdido en el camino para que esta crueldad se repita y se viralice? Sin necesidad de realizar un complejo análisis psicológico, el primer factor evidente es la normalización del insulto y la cultura de la crispación, que actúan como causa y efecto de esta violencia dentro y fuera de las aulas.

Siempre he sentido admiración por quienes son capaces de desmontar los argumentos del otro sin elevar la voz, con una sonrisa y con autodominio; cualidades que se han ido diluyendo de nuestros hábitos de comunicación. Hoy, el insulto ha dejado de ser una réplica ingeniosa para convertirse en un arma directa y descuidada que busca degradar la dignidad ajena. Como argumenta el doctor en Filología José Luis Herrero Ingelmo en El arte de insultar, mediante este maltrato verbal tendemos a «cosificar» al otro, atacando directamente su valía personal.

Esta violencia verbal, lejos de quedarse en las palabras, se ha convertido en el caldo de cultivo de la agresión física. Al analizar cómo nos comunicamos en el entorno digital, las competiciones deportivas o el debate político, constatamos tres alarmantes fenómenos: la devaluación del debate, la deshumanización del oponente y la destrucción del espacio público. Nos hemos acomodado en el «todo vale» y en el “así me entienden”, dinamitando las barreras del respeto. Los casos de happy slapping o las estadísticas que alertan de que casi siete de cada diez adolescentes de entre 15 y 19 años han sufrido violencia digital en el último año son el trágico resultado de este declive. Los menores simplemente reproducen, de forma torpe pero fidedigna, las pautas hostiles que ven en las pantallas y en el mundo adulto: han interiorizado que la crueldad —tanto verbal como física— es un medio eficaz para obtener notoriedad.

Esta preocupante realidad conecta de forma directa con la teoría de la acción comunicativa del filósofo y sociólogo Jürgen Habermas, quien afirma que el lenguaje es la herramienta matriz de una sociedad democrática. Si el diálogo se corrompe al normalizar la ofensa, la estructura social entera se desmorona. Las brutales escenas de agresiones grabadas en vídeo son la consecuencia extrema de esta degeneración; un escenario donde el lenguaje y la tecnología ya no buscan el entendimiento, sino el impacto.

En nuestras manos, en la de los adultos —especialmente parlamentarios, profesorado y tutores—, está la responsabilidad de ser el espejo donde se miren las generaciones posteriores. Frenar la crispación y las conductas violentas que habitan nuestras aulas exige transformar nuestra comunicación cotidiana. Debemos demostrar a los jóvenes con el ejemplo que los conflictos se resuelven mediante la palabra y la fuerza del mejor argumento. Evitaremos así que el tejido social termine por destruirse. n