Israel y Clapso

Hay gente que transita por su vida y la de otros con una fe en la condición humana envidiable. Suele ser acompañada por una actividad frenética en algún o algunos asuntos sociales o artísticos que convierten en pasión, de tal manera que contagian esa alegría de mañanas de sol a todo lo que se mueve a su alrededor.

Conocí y traté por primera vez a Israel Reyes a mediados de los años 90 gracias a a los consejos del talentoso Eduardo Bazo, también teatrero impenitente, que ejerció -gracias a su fecundo exilio madrileño - de maestro del entonces inquieto joven. Fue Israel un ejemplar regidor de escena en Querido Néstor, aquel milagro que se obró en el teatro Pérez Galdós cuando aún sus centenarias tripas exudaban los aromas de potaje y conejo en salmorejo que la mujer de Pepe, el veterano conserje, cocinaba en algún recoveco del edificio.

Descubrimos entonces a un ser humano excepcional y era fácil intuir que aquella actitud de entrega y amor por la herencia de Esquilo, en los años que vendrían, lo convertirían en un ejemplar profesional. Israel siempre estaba, como el turronero de la fiesta, llegando el primero y marchándose el último: detrás de una bambalina repicando el texto; atendiendo y apuntado notas de un ensayo; calmando ansiedades en un camerino; buscando entre sus múltiples amistades un objeto para redondear el atrezo de una escena; multiplicando seguridad en la ingenuidad de un elenco desbordado por un tsunami de éxito que no correspondía a ninguna veteranía…

Ya entonces había fundado Clapso, entonces con la orfandad de medios propia de cualquier proyecto escénico nacido en estas orillas. Ese, y ya lo sabía, sería un camino de rosas y espinas: habitando el espacio cultural insular con la simple desnudez de la palabra dicha; madurando en un camino de incertidumbres junto a jóvenes actrices y actores tan bisoños como él; olfateando en la búsqueda de textos dramáticos propios que acogieran una identidad moderna y comprometida con su entorno.

Era jugar y soñar, siempre soñar con fidelizar a un público, en las ciudades y país adentro, que un día pudiesen alimentar su vocación y la de otros más allá de la afición del fin de semana. Era construir un relato de industria cultural que se extendiera en el tiempo y que posibilitara, como antes otros lo habían intentado, un magma de expresión escénica digno y nacido desde esta parte del mundo.

Aprendió en el camino, sirviendo inicialmente a otros, escuchando a aquellos, viajando y observando en escenarios de uno y varios países lo que ocurría cuando se levantaba un telón. Todo lo que se ha producido sobre unas tablas le ha interesado a Israel: el genio actoral, la luz teatral y su magia, el estilismo de una bailarina peinando el aire, el eco de una voz arrojando incómodas preguntas a un patio de butacas… De todo aprendió, entre otras razones porque nunca tuvo envidia del éxito ajeno. Entendió que el tiempo de un director de escena se construye sobre los hallazgos de otros para terminar de desarrollar su propio lenguaje.

Tras cada producción, cada una más ambiciosa que la anterior, Israel Reyes ha acumulado un capital de experiencias y sabiduría que lo ha hecho indispensable en la historia contemporánea del teatro isleño. Su mirada escénica y su olfato creativo lo han llevado a muchas más aventuras, algunas de ellas no suficientemente reconocidas puertas adentro. Su afortunada influencia en el difícil ecosistema humano del Carnaval de Las Palmas fue ejemplar, tanto en los modelos de producción que inventó como en la prudencia presupuestaria debida a los dineros públicos. Su conocimiento sobre la fiesta y su fenomenología sigue siendo referente, a pesar de su modestia para reivindicarse en ello.

Ese compromiso de vida con el que ha levantado a Clapso se extiende a su familia profesional, un excelente equipo de producción comandado por la insustituible Begoña Fleitas; ha sido un artesanal mundo obligado a convivir con la inexistencia de circuitos estables, con el capricho de gestores públicos ensimismados en realidades paralelas a las necesidades de la calle, con la existencia de mil y una trabas burocráticas que atenazan la dedicación profesional de esta y otras artes… Esa familia ha sido una trinchera donde Israel Reyes ha encontrado refugio para su inextinguible talento creativo.

César Manrique

Le debía estos halagos: este fin de semana, en el Auditorio de Agüimes, levanta por última vez el telón de una producción escénica, el musical sobre la vida y obra de César Manrique, que a ambos nos costó mucho levantar hace cuatro años y que él ha seguido produciendo allá donde le han dejado; siempre con un éxito extraordinario, acompañado de un elenco maravilloso al que embauca con su humanidad.

Lo hace, como en muchas ocasiones, casi a pecho descubierto, a taquilla, llamando a un público que quiera sostener ese y otros relatos teatrales que suenan en dialecto canario. Allí estaremos, como homenaje a su camino, el de Clapso y suyo, en tantos y fecundos años.