Hace poco leí que los sueños recurrentes –aquellos que se repiten con más o menos frecuencia a lo largo de los años– ocultan un conflicto emocional no resuelto. En ese caso, yo debo de ser una fuente de traumas, porque podría elaborar una lista con los sueños –mejor dicho, pesadillas– que tengo desde la más tierna infancia. Los contemplo como episodios de una serie que ya has visto tantas veces que te sabes de memoria y, sin embargo, te siguen impresionando. Entre ellos, el más escalofriante es el de una mano amputada que deambula por lugares solitarios y penumbrosos, con la que nunca establezco un contacto físico, pero eso no la hace más inofensiva. En segundo lugar, otro sueño en el que estoy tumbada boca arriba, al aire libre, mirando el cielo nocturno… De repente, el firmamento se abalanza sobre mí, y me despierto justo en ese instante.

Hay un tercer sueño en esta lista que, curiosamente, es el más recurrente en los últimos años. Estoy en la orilla y distingo a lo lejos la cresta de una ola gigante. Trato de salir corriendo, pero las piernas no me responden.

Desde hace muchos años veraneo con mi familia en Cádiz. Este verano, poco antes de llegar allí, se había instalado un sistema de aviso –alarmas acústicas, puntos de reunión y rutas de evacuación– que funcionaría en caso de que se detectase la amenaza de un tsunami en las costas gaditanas. En noviembre de 2025 se había realizado un simulacro de tsunami para concienciar a la población y se repetirá, según dicen, antes de que termine este año.

Tiene sentido si pensamos que Cádiz es uno de los territorios españoles, junto con Huelva, con más riesgo de ser afectados por esta catástrofe. Ya ocurrió en 1755, cuando un seísmo de 8,5 con epicentro frente a las costas de Portugal –el llamado “terremoto de Lisboa”– provocó un enorme tsunami que alcanzó las costas de Cádiz y Huelva, causando daños devastadores. Las olas alcanzaron los trece metros.

Lo cierto es que este desastre natural podría repetirse, porque, a pocos cientos de kilómetros de Cádiz se encuentra una zona sísmica activa: la falla Azores-Gibraltar. Por lo tanto, la amenaza está presente y los gaditanos son muy conscientes de ella, ya que, en los últimos meses, están incrementando las precauciones. En el caso de un tsunami, la prevención resulta clave, porque existiría un margen temporal entre el terremoto y la llegada de la primera ola gigante –fueron unas cuantas– a las costas. En 1755, ese margen se sitúa aproximadamente en ochenta minutos.

Este último dato lo descubrí hace poco y me dejó algo más tranquila. En ochenta minutos da tiempo a muchas cosas, creo yo. Principalmente, a ponerse a salvo. Me imaginé un hipotético escenario en el que estaba tranquilamente en la playa de Conil, a principios de agosto, y de repente avisaban por megafonía del peligro inminente de un tsunami. Yo cogería mis cosas y saldría corriendo hacia la parte alta del pueblo, despidiéndome de esa playa que ha sido el telón de fondo de tantos agostos de mi vida.

Pero, claro, no estaba contando con la histeria colectiva, que retrasa todo, y más si los hechos sucedieran en verano. Imaginaos los cientos de turistas que cada verano invadimos las playas gaditanas, que no hemos realizado ningún tipo de simulacro ni nada parecido. A lo mejor los ochenta minutos se reducirían a treinta. Además, el margen temporal podría ser incluso menor de base, dependiendo del epicentro exacto del seísmo.

De niña, ni siquiera me planteaba ese posible tiempo de reacción. Me recuerdo mirando al horizonte desde la orilla. A veces, una especie de calima en el aire me provocaba un pequeño vuelco del corazón, y me parecía distinguir una ola gigante a lo lejos, de la misma manera que una bolsa de plástico dentro del agua me hacía salir corriendo cuando la confundía con una medusa.

Si pienso en mis sueños más recurrentes, encuentro entre ellos una similitud: en los tres casos se trata de algo incontrolable que se cierne sobre mí de manera inminente. La ola y el firmamento forman parte de la naturaleza, inmensa al lado de la insignificancia humana, por mucho que avancemos tecnológicamente. Respecto a la mano –criatura repugnante y misteriosa–, no me ataca, pero me despierta la incómoda sensación de que algo muy malo está a punto de sucederme. Alude, de nuevo, a lo ingobernable. Si tras los sueños recurrentes se esconde “un conflicto emocional no resuelto”, creo debo de tener pánico a las situaciones que se escapan de mi control.

Al menos, las manos amputadas andantes no existen, salvo en La familia Adams, y esa era demasiado simpática para dar miedo.