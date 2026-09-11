Una visita impropia

En una crónica parlamentaria que firmé ayer me referí al curioso viaje de la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, a la isla de La Graciosa, «para recoger los problemas y demandas de sus habitantes». Como recordé –espero– con cierta precisión, es algo ajeno a las funciones del presidente o presidenta del Parlamento de Canarias recoger demandas de unos ciudadanos u otros. La Presidencia del Parlamento es un poder arbitral que carece de competencias presupuestarias o legislativas. Astrid Pérez, en el ejercicio de sus funciones, ni puede dirigirle preguntas al Gobierno ni impulsar acciones legislativas porque debe preservar íntegramente su neutralidad, imparcialidad y ecuanimidad. Es la única diputada sujeta a esta imitación, pero es que es la presidenta de la Cámara. Así que no debiera ir por ahí preguntando acerca de las demandas y sinsabores de estos o aquellos ciudadanos, porque como máxima responsable de la asamblea no puede trasladar dicha información a nadie. Es sumamente dudoso que Pérez ignore lo antedicho, aunque no brille precisamente como especialista en derecho estatutario. La única explicación posible, por asombrosa que resulte, es que Astrid Pérez fue a La Graciosa por razones estrictamente políticas cuando restan apenas siete meses para las próximas elecciones autonómicas y locales. Pérez ocupa como un castillo medieval la Presidencia del Partido Popular de Lanzarote nada menos que desde 2008.

Nadie ignora –pero muy pocos quieren recordar– que la señora Pérez obtuvo la espléndida bicoca de la Presidencia de la Cámara en junio de 2023 gracias a muy particulares circunstancias. Y es que la dirigente conejera se negaba testarudamente a seguir las instrucciones de la dirección regional y pactar con Coalición Canaria en el Cabildo Insular y –lo que más le reconcomía– en el ayuntamiento d Arrecife, al que se había presentado con un resultado nada desdeñable. La única salida que encontró Manuel Domínguez a semejante atasco fue convencer a Pérez ofreciéndole la púrpura morada del Parlamento. Aceptó casi de inmediato, y apenas un mes después de ser elegida concejal, olvidó meticulosamente los compromisos adquiridos con la gente de Arrecife y corrió a Tenerife, y muy pocos días más tarde firmaba con la secretaria de CC de Lanzarote, Migdalia Machín, el pacto doble en el Cabildo Insular y la capital lanzaroteña.

Asombrosamente a la señora Pérez no se le exigió nada. Nada como renunciar a su estandarte de presidenta del PP de Lanzarote, que no parece adornar demasiado la obligada imparcialidad partidaria que se le exige. Por supuesto, cargamos con un desdichado precedente: José Miguel Bravo de Laguna, que en 1995 pactó como líder del PP con Coalición Canaria y se reservó asombrosamente la Presidencia del Parlamento. Fue una de las docenas anomalías de nuestra –es un decir– democracia autonómica y no, precisamente, un ejemplo a imitar, aunque Bravo de Laguna se portó como un gentleman en comparación con los tiempos actuales. Al menos se abstenía de hacer campaña en época preelectoral. Tolerando como si se tratara de una nimiedad el comportamiento de Astrid Pérez la Mesa de la Cámara y los grupos parlamentarios le hacen un flaco favor –más bien una peineta– a la democracia en Canarias y además excusan mayores abusos en el futuro. Yo estoy razonablemente seguro de que la señora Pérez podría visitar el municipio de Arrecife en el coche oficial de la presidenta del Parlamento, organizar una paella popular, convocar una verbena animada por la orquesta Rikabanda y regalar 500 muñecas chochonas y aquí no pasaría nada.

La Mesa de la Cámara debería censurar a su presidenta, recordándole los límites y las condiciones de su mandato estatutario, y pidiendo información, asimismo, sobre si su visita a La Graciosa tuvo algún coste para el Parlamento. ¿Le acompañó personal de confianza? ¿Se pagaron billetes de transporte? ¿Pernoctó en la isla? ¿Se cobraron dietas? Pero qué tonterías digo. Debe ser el calor.