En mi 52 aniversario de boda

Esta mañana, como suelo hacer todos los días, me miré al espejo. No fue una mirada al uso, fugaz, despreocupada y pasajera. No fue la mirada cotidiana y apresurada que busca la aprobación del arreglo personal. No era el aspecto, ni la fachada que el espejo devolvía lo que mis ojos miraban. No. Era el yo interno y profundo que se mostraba frente a mí lo que escudriñaban mis ojos: el mapa de mi cara, mostrando los surcos de la erosión de los años, estelas de gestos repetidos, muescas de heridas del alma y, por encima de ellos, una expresión valiente y optimista, proyectando futuros sueños.

Porque los años, pensé, no habían pasado solamente por mi rostro. También habían pasado por dentro, dejando una huella que no era derrota, que, aunque las hubo, hoy veo que fueron aprendizaje. Cada arruga quería contar una historia; cada línea, una batalla ganada o una tristeza superada; cada cana, una pequeña bandera blanca que no hablaba de rendición, sino de reconciliación con el tiempo. No había rastro de aquel joven que contemplaba el porvenir como un territorio inmenso y desconocido, con la voraz impaciencia de quien cree que la vida empieza siempre mañana. Me alegró darme cuenta de que la vida también ocurre aquí, en este instante, en esta respiración pausada, en esta mirada que ya no necesita apresurarse.

En mis labios, recuerdos y ansias de besos: los apasionados que fueron y los serenos que hoy son. Besos que llegaron con la fuerza de la juventud, cuando todo parecía urgente y eterno, y otros que llegan ahora con la calma de quien ya conoce el valor de la moderación. Porque también los deseos han madurado. Ya no buscan incendiar el mundo, sino iluminarlo. Ya no necesitan prometer eternidades; les basta con ser auténticos mientras perviven.

Y mis ojos, ay, mis ojos... esos se escrutaban a sí mismos, devolviendo los temores y armonías que fueron y los verdes caminos que serán. Había en ellos menos prisa y más hondura. Menos miedo a perder y más gratitud por lo vivido. Miraban hacia atrás sin nostalgia dolorosa y hacia delante sin la ansiedad de la juventud que confundía incertidumbre con amenaza. Ahora el futuro no parece un enemigo ni una cuenta atrás, sino un paisaje abierto, todavía lleno de senderos por descubrir, caminos que emprender.

Qué distintos estos ojos de los que un día miraron el mundo con la arrogancia inocente de quien se siente invencible. Entonces quería dominar el tiempo; ahora me basta caminar con él. Antes perseguía respuestas; ahora creo saber convivir con algunas preguntas y muchas dudas. Antes creía que madurar consistía en dejar atrás la juventud. Hoy comprendo que madurar es conservar lo mejor de ella: la capacidad de asombro, la ilusión, el deseo de amar, la esperanza de comenzar de nuevo.

Y qué diferente percibieron el gesto de hoy: tan sosegado y estoico, tan tolerante. Había en él una serenidad que no conocía años atrás. No era resignación, sino aceptación; no era cansancio, sino sosiego. La vida había ido limando algunas aristas, enseñándome que no todas las batallas merecen ser libradas y que hay victorias que consisten, simplemente, en permanecer en pie con el corazón todavía dispuesto a querer. Y las que se libraron y perdieron son humus donde crecen semillas de victoria.

Me quedé un instante más frente al espejo. Ya no buscaba al joven que fui, porque comprendí que seguía allí, escondido entre mis gestos, en algún rincón de mis ojos, en la risa que todavía practico con profusión. No había desaparecido: había crecido conmigo. Y aquel rostro que ahora contemplaba no era el final de nada, sino la suma de todos mis comienzos.

Entonces sonreí. Y el espejo me devolvió una sonrisa distinta de aquella que recordaba. Una sonrisa menos impaciente, quizá, pero mucho más consciente y agradecida. Una sonrisa que no necesitaba negar los años, sino celebrarlos. Porque cada uno había traído consigo algo que antes no tenía: memoria, experiencia, paciencia, ternura y perspectiva.

Y comprendí que envejecer no era alejarse de la vida, sino aprender a mirarla de otra manera. Con menos ruido y más música. Con más amigos y menos compañeros. Con menos certezas y más confianza. Con menos necesidad de poseer el tiempo y más deseo de habitarlo.

Me alejé del espejo con la sensación de que todavía quedan muchos caminos verdes por recorrer. Quizá ya no con la prisa de antes, pero sí con pasos más firmes. Quizá con alguna cicatriz más y algún sueño diferente, pero también con una esperanza más tranquila y profunda. Porque el tiempo no me ha quitado la juventud; me ha regalado otra forma de ser joven.n