Una cuestión incómoda

Hay debates que parecen lejanos hasta que uno recuerda que, para Canarias, lo que se decide en Bruselas termina afectando a cosas concretas. Por eso conviene mirar con atención lo que está ocurriendo alrededor de Ceuta y Melilla y la posibilidad de que puedan incorporarse al grupo de las Regiones Ultraperiféricas, las conocidas RUP. La primera reacción podría ser sencilla. Si dos territorios españoles tienen dificultades y se les puede ayudar, adelante. No parece haber mucho que discutir. Pero las cosas nunca son tan sencillas en Europa.

Las RUP no son una especie de club al que se entra porque un territorio esté lejos, tenga problemas económicos o se encuentre en una situación geográfica complicada. Son algo bastante más serio. El artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconoce que determinadas regiones tienen unas condiciones permanentes que hacen necesario aplicarles medidas específicas. Canarias está ahí por una combinación de factores que conocemos demasiado bien, como es la distancia respecto al continente europeo, la insularidad, la fragmentación territorial, el tamaño limitado del mercado, los costes de transporte o la dependencia del exterior. Y todo ello junto, no cada problema por separado. Eso es importante porque a veces se habla de las RUP como si fueran simplemente territorios que reciben más ayudas, y no es así. Las ayudas son la consecuencia. La causa es la realidad económica. Y esa realidad no es la misma en Canarias que en Ceuta o Melilla.

Esto no significa que no tengan problemas graves. Los tienen. Y algunos son extraordinariamente complejos. Son ciudades españolas situadas en el norte de África además de ser frontera exterior de la Unión Europea. Además, tienen una presión migratoria que Canarias conoce también, aunque con características diferentes. Tienen una economía condicionada por su posición geográfica y por su relación con Marruecos. Y tienen además una importancia estratégica que probablemente Europa no ha valorado durante demasiado tiempo. Por todo esto, sería absurdo plantear la cuestión desde el rechazo.

A raíz de esto, si el Estado español consigue que Europa preste más atención a Ceuta y Melilla, bienvenido sea. Si consigue más recursos para ellas, mejor. Si consigue que Bruselas entienda que no se puede pedir a una ciudad situada en el extremo de la Unión que funcione exactamente igual que una región del centro, también. Ahora bien, si de lo que se trata es de dividir lo que se tiene, mal hecho centrando la cuestión en otros aspectos.

Si algo ha aprendido Canarias es que en Europa las etiquetas importan. Y mucho. Ser RUP permite utilizar instrumentos que no están disponibles de la misma manera para otros territorios, que permite justificar determinadas excepciones además de facilitar ayudas específicas. Además, da cobertura a medidas fiscales y económicas que, en otras circunstancias, podrían chocar con las reglas europeas de competencia. De hecho, Canarias tiene buena parte de su arquitectura económica vinculada a esa condición, dado que una parte importante de las posibilidades para compensar nuestros sobrecostes está relacionada con el reconocimiento de la situación. Por eso sería ingenuo pensar que ampliar el número de RUP no tendrá ninguna consecuencia.

Eso no quiere decir que mañana Canarias vaya a perder un euro porque Ceuta o Melilla entren en ese grupo. No hay ninguna razón para afirmarlo. El problema es más sutil, porque cuantos más territorios entren en una categoría, más importante será explicar qué hace especial a esa categoría. Y el Archipiélago necesita que Europa siga entendiendo precisamente que nuestra situación no es coyuntural. Fuimos islas, somos islas y seremos islas, de forma que vivir en Canarias implica asumir unos costes derivados de la distancia y de la insularidad que forman parte de nuestra estructura económica, donde no se necesita que Europa nos haga un favor. Necesita que Europa compense unas condiciones que ella misma reconoce en sus Tratados.

La Unión Europea tiene una enorme capacidad para inventar soluciones cuando existe voluntad política. Lo ha hecho muchas veces. Y precisamente la experiencia de las RUP demuestra que se pueden diseñar instrumentos diferentes para territorios que forman parte de la Unión pero que no viven las mismas circunstancias que el continente. Ceuta y Melilla necesitan a Europa. Y Canarias, por su parte, debería ser la primera interesada en que Europa encuentre una solución, porque cuanto más fuerte sea la posición de España en la defensa de sus territorios periféricos, más capacidad tendrá para defender también los intereses de Canarias, por lo que sería un error convertir este asunto en una pelea entre territorios españoles. De hecho, puede ser una oportunidad. Durante años hemos hablado de las RUP casi siempre desde la perspectiva de la compensación. Pero quizá haya llegado el momento de explicar también qué aporta la frontera sur a Europa.

Aunque parezca mentira, se está descubriendo, a la fuerza, que la frontera no termina en los mapas administrativos de Bruselas. La inmigración, la energía, la seguridad, el comercio, las rutas marítimas y las relaciones con África hacen que territorios como Canarias, Ceuta y Melilla tengan una alta importancia estratégica. En ese contexto, la condición ultraperiférica puede adquirir una nueva dimensión.

Canarias ha tenido que justificar durante décadas su singularidad. Ha tenido que negociar cada medida. Ha tenido que explicar por qué un impuesto, una ayuda, un régimen aduanero o una excepción determinada no constituye un privilegio, sino una compensación. Porque tampoco conviene vender humo. Ser RUP no resuelve automáticamente todas las vicisitudes de un territorio, porque seguimos teniendo problemas estructurales importantes. Será un instrumento y los instrumentos funcionan cuando se utilizan bien.

Pero hay algo más que conviene decir y decirlo claramente. El debate sobre la solidaridad tiene que ser bidireccional. Si Europa considera que otros territorios españoles deben beneficiarse de los programas, instrumentos y ventajas vinculados a las RUP, habrá que plantearse también que las ventajas que ya disfrutan esos territorios no se queden exclusivamente allí. Y hay ejemplos muy concretos, como son las exenciones de las cotizaciones a la Seguridad Social y las ventajas fiscales en el IRPF. Canarias no debería reclamar que a Ceuta y Melilla se les quite nada. Debería reclamar que si se amplía el perímetro de la solidaridad territorial, se amplíen también sus beneficios para quienes ya forman parte de él, porque Ceuta y Melilla se defienden. Pero Canarias, también.