Farmeando aura

Venga, va, me apunto yo también a comentar el tema de moda. Y miren que no iba a hacerlo, porque parece que no se habla ni escribe de otra cosa en las últimas semanas y tengo el asunto hasta en el gazpacho (hace mucho calor para sopa), pero es que me llevan los demonios y al final no he podido contenerme.

Habrán visto en todos los medios que hace unos días tuvo lugar en distintas ciudades de España un encuentro multitudinario de adolescentes para farmear aura. Y agárrense, que vienen curvas.

Se ve que ahora lo que marca tendencia entre los chiquillos es que se dediquen a competir a ver quién hace el tonto con más estilo, según su propio y dudoso criterio, claro, y a eso lo llaman así: farmear aura.

La expresión combina un término anglosajón utilizado con frecuencia en los videojuegos que viene a significar algo así como recopilar (cultivar, si lo traducimos literalmente del inglés, del verbo to farm) y luego está aura, que ellos lo utilizan en su acepción de prestigio. O sea, recolectar prestigio, o algo parecido.

Para ello, los participantes en las quedadas que se han organizado estas últimas semanas a lo largo y ancho del país se dedican a realizar posturitas, gestos varios y hasta algún paso de baile en batallas por parejas en las cuáles se van asignando puntos según la destreza y originalidad de sus participantes y siempre desde la perspectiva de los espectadores, claro. Una cosa muy útil, como ustedes mismos se habrán dado cuenta.

El rango de edad de los que se han apuntado a tamaña estupidez oscila entre aquellos a los que ya dejan tener móvil y salir solos de casa y los que están lo suficientemente galletones para buscarse solitos los garbanzos pero sus padres aún lo hacen por ellos.

Un ejemplo del que sería un obvio protagonista de una de estas batallas, a buen seguro: el otro día me contaba una, no voy a decir su nombre no sea que se enfade, que su hija le suplicaba desesperada «Ayúdame, mamá» cuando descubrió que la habían llamado para empezar a trabajar en la misma fecha que se había organizado un viaje con el novio. Manda coles a la plaza, por no decir algo más fuerte. Como si tuviera la niña un cáncer terminal o se hubiese embarazado con catorce años. Lo peor: la madre compungidísima ante el problemón movió Roma con Santiago para solucionarle la papeleta a la chiquilla.

Otro ejemplo: la cajera del súper se me quedó mirando con cara de pánfila cuando el queso no le pasó por el escáner. «No va», constató, esperando que le diera yo una solución. Cosa que no hice, claro. Me limité a mirarla y encogerme de hombros. «Búscate la vida, que para eso te pagan, bonita», me dieron ganas de decirle, pero me contuve. Al final tuvo que venir su jefa a teclearle el numerito, que es como si hubiera venido su madre, pero en el contexto profesional. Más de lo mismo.

Pues estos son los que farmean aura, señores. Y lo llaman así porque chavales chaflamejas haciendo el chorra, era muy largo, aunque no me negarán que suena mucho mejor y además es de aquí, que vaya manía con importar las palabras del inglés, como si nos hiciera ninguna falta.

«Pónganse a estudiar, coño», les habría dicho mi abuelo.

Me debo de haber hecho mayor porque es exactamente lo que les diría yo también a todos estos.