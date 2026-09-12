Opinión | Sol y sombra
Los nietos
El Gobierno que convirtió la llamada Ley de Nietos en una formidable puerta de entrada a la nacionalidad parece ahora empeñado en que por esa misma puerta entre cuanto antes el mayor número posible de electores. Cuando un gobierno se preocupa tanto por el tamaño de un censo, conviene escrutar ese censo y también las intenciones. Parecen claras; no hay disimulo en la rabieta parlamentaria de Pedro Sánchez. Pocas veces se le ha visto tan molesto, y reivindicativo con los derechos.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha puesto el freno cautelar al considerar que el crecimiento extraordinario del Censo Electoral de Residentes Ausentes genera un "peligro fundado, real y serio" para la objetividad y transparencia del proceso electoral. Desde las elecciones de 2023 el CERA ha aumentado en 408.262 inscritos. No se trata de discutir que quien sea español tenga derecho a votar. Consiste en algo bastante más elemental, y es saber quién tiene derecho a serlo y cómo se ha llegado hasta ahí. Una cosa es recuperar una nacionalidad vinculada a la historia familiar y otra convertir esa recuperación en una franquicia electoral transoceánica.
Hay nacionalizados que jamás han pisado España, que conocen el país por los relatos de sus abuelos, una bandera en el salón o una genealogía recién desempolvada. Cabe sospechar que, al no sufrirla, muchos ignoran la realidad española. Probablemente tengan una relación más intensa con el país de residencia que con el que figura ahora en su pasaporte. Nada de esto los convierte en menos españoles si legalmente han adquirido la nacionalidad, pero sí obliga a preguntarse por qué semejante ampliación electoral se ha hecho con tanta alegría administrativa. El Gobierno puede defender que está reparando una injusticia histórica. Sin embargo, su súbita ansiedad por ampliar el censo es tan evidente que no deja lugar a la duda sobre las verdadera intenciones.
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