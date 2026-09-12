La UD Las Palmas, siesta sobre una fosa

Que el Cádiz se ha convertido en un chollo para Las Palmas ya es una norma. La temporada pasada, los amarillos ganaron en el Nuevo Mirandilla a un equipo que sumaba tres entrenadores durante el curso y temblaba al borde del abismo de la 1ª RFEF. Pues en la actual Liga ya lleva dos técnicos después de que Celades, sin nada que ver con la plantilla, relevara a Alguacil a cuatro días del inicio oficial. Como el fútbol conserva una cierta lógica, el conjunto de la Bahía recibía esta vez a los insulares con tan solo tres puntos de los doce disputados e igualado con los puestos de descenso. Vamos, en plena tarea de cavar su propia fosa.

La ocasión de volver a competir contra un conjunto de la zona baja dibujaba la expectativa de un triunfo que añadir a los iniciales contra el colista y el penúltimo de la clasificación. El balance era tan limitado que De la Barrera había ejercido la autocrítica de reconocer que estaba sumando más puntos que juego. Muy saludable que el entrenador se desmarque de la complacencia oficial del club y oficialista del entorno. Ni tan siquiera ha querido sumarse al relato de las bajas. En realidad, si atendemos a minutos jugados y titularidades, ahora mismo solo es relevante la baja de Álex Suárez, porque Park se lesionó a los pocos minutos del primer partido y Sergio Ruiz únicamente había sido titular en ese encuentro. Las indisponibilidades de Viti, Ale García, Recoba y Cedeño se remontan a la temporada pasada, así que novedad cero. La de Opoku, irrelevante porque ni ha debutado.

Sin duda alguna, no ha sido esa la causa del tibio arranque liguero, sino las deficiencias en la creación de juego. De ahí los constantes cambios en el centro del campo para intentar dar con jugadores que ejecuten la idea de combinar control con verticalidad. Hasta Cádiz, nada de lo segundo y lo primero solo en zonas inofensivas. Por eso, en una nueva vuelta de tuerca, el técnico gallego dejó en el banquillo a Kirian por primera vez, en una muestra de personalidad más allá de lo futbolístico, para juntar a Iñaki, Loiodice y el inamovible Fuster. La cuarta medular inicial en cinco partidos, consciente de que ahí está la clave del funcionamiento colectivo. Para la verticalidad en campo contrario, tomó otra decisión de calado: colocar a Iván Jaime, acaso muy individualista, en lugar de Jefté, que había sido titular fijo hasta la fecha.

Los primeros 20 minutos fueron un reflejo exacto de la trayectoria de los dos equipos en esta Liga, sin apuesta decidida por la victoria, con incesantes pérdidas, y confusión entre velocidad y precipitación. Un juego para siesta solo alterado por los saques de esquina y las faltas. De hecho, en un acción frontal a balón parado, Bonfanti conseguía remachar solo en el área chica lo que hubiese sido el 0-1, pero una mano de Miyashiro invalidó el gol. Quedaba retratada la timorata zaga cadista. Como la amarilla pocos minutos después, cuando se anuló el 1-0, previo agujero en el segundo palo en la zona izquierda defensiva, por exiguo fuera de juego. Acciones más por fallos del rival que por aciertos propios, lógico en dos contendientes incómodos con el balón y empeñados en transiciones tan rápidas como imprecisas, si bien en los minutos previos al descanso la UD asumió el dominio gracias a una presión más decidida que acabó con la poca gestación local, sin ni un tiro a puerta. Así, surgieron los silbidos de la grada tras un remate venenoso de Jesé desde lejos que Ezkieta salvó. Eran los mejores minutos insulares, desaprovechados por exceso de velocidad, cuando la endeblez cadista acaso aconsejaba más maduración.

Todo apuntaba a que la victoria caería de madura en la reanudación a poco que cesase la ansiedad. E Iván Jaime lo insinuó pronto con un disparo al palo desde la frontal, donde el Cádiz sufría agujerado. Era el preludio al gol de Clemente, aparecido como delantero centro en solitario por ese mismo sitio, pese a la superioridad de la defensa. Tan solo dos fallos individuales de Caro (otro regalo en salida de balón, como en Girona) y Herzog alteraron la siesta, aparte del aluvión de saques de esquina del Cádiz en el tramo final por el síndrome del retrovisor de la Liga pasada.

Tras sumar tres victorias contra equipos de la cola, quedan las incógnitas de calibrar la solvencia frente a rivales competitivos y ver si continúa menguando la presencia canaria en las alineaciones (ayer, solo tres). Contra el Burgos el próximo domingo, otro test como los suspendidos contra el Girona y, pese al empate, el Leganés.