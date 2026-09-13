Canarias ante el esfuerzo de aprender

08/09/2026 Un grupo de niños a la entrada del colegio, a 8 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Un total de 16.070 alumnos regresan este martes 8 de septiembre a las aulas, un inicio de curso educativo marcado por la incertidumbre, el temor y la desconfianza de profesores y familias ante las medidas propuestas por el Ministerio de Educación, que incluyen un plan de refuerzo de la seguridad por la situación generada tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio y de cara al inicio de las clases. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press / MARCOS MORENO / Europa Press

El informe PISA 2025 sitúa a Canarias por debajo de la media española y de la OCDE en Matemáticas, Lectura y Ciencias. El problema es nacional, pero Canarias parte de una posición especialmente delicada. El 39,3% del alumnado no alcanza el nivel mínimo en Matemáticas, el 33,7% en comprensión lectora y el 26,6% en Ciencias. Uno de cada cinco estudiantes no llega al Nivel 2 -el que marca los conocimientos básicos- en las tres competencias. La diferencia entre los alumnos de mayor y menor nivel socioeconómico alcanza entre 54 y 59 puntos, el equivalente a varios cursos escolares. La disparidad entre centros públicos y privados es elevada en las tres competencias.

Durante años España ha cambiado las leyes, los programas, las metodologías y hasta el lenguaje usado para hablar de enseñanza. La sucesión de reformas educativas -hasta seis en las últimas tres décadas- no ha logrado revertir una tendencia que ya arrastra varios años.

Es preciso recuperar una idea que parece haber desaparecido. Aprender exige esfuerzo. No se trata de volver a una enseñanza basada en el castigo ni reivindicar que la letra con sangre entra. Entre la enseñanza basada en el escarmiento y la renuncia a exigir al alumno existe un punto esencial. La obligación de aprender. Se trata de entender que la disciplina, en el sentido de constancia y hábito de trabajo, es una condición para alcanzar determinados objetivos. La capacidad de mantener el esfuerzo cuando el resultado no llega de inmediato debe enseñarse y exigirse.

Retomar la cultura del esfuerzo no significa ignorar las desigualdades de partida ni trasladar toda la responsabilidad al alumno. Significa reconocer que ningún sistema educativo puede funcionar si no transmite que aprender requiere constancia, atención y capacidad de superar dificultades.

Resulta complicado aprender a resolver problemas matemáticos complejos si no se adquiere la costumbre de afrontarlos. Tampoco se puede comprender un texto extenso si la relación habitual con la lectura se limita a mensajes breves y contenidos destinados a captar la atención apenas unos segundos. La OCDE apunta a las crecientes dificultades de los alumnos para abordar textos largos y complejos. Y ha relacionado parte del deterioro al uso inadecuado de teléfonos móviles, ordenadores y tabletas.

Carece de sentido buscar una explicación única. La pobreza influye, los recursos importan y las condiciones de las aulas son relevantes. También los son el trabajo docente, el compromiso familiar, los hábitos de estudio y la actitud de los estudiantes. La educación es una tarea compartida y cuando las evaluaciones empeoran todas las partes deben asumir su responsabilidad.

Ni siquiera la tecnología es el culpable universal. La inteligencia artificial ya forma parte de la vida de los estudiantes. El 27,8% afirma usarla todos o casi todos los días para aprender. El problema surge cuando la herramienta sustituye al esfuerzo y el alumno usa la respuesta sin verificar su fiabilidad. Solo el 35% evalúa con frecuencia la calidad de esa información.

Hay razones para no caer en el derrotismo. Canarias ha reducido distancias respecto a la media española porque su descenso ha sido menor que el registrado en el país. Ha abandonado el último puesto que ocupaba en algunas competencias. Los indicadores de pertenencia, seguridad y autorregulación del alumnado son favorables. Pero mejorar respecto a los demás no significa haber alcanzado un nivel suficiente. No basta con dejar de ser los últimos si se está lejos de donde se debería.

Ahora corresponde actuar. La administración ha de mantener políticas educativas estables y evaluarlas. Los centros precisan recursos y capacidad para aplicarlas. Los docentes deben contar con el respaldo necesario para enseñar con garantías y recuperar la autoridad pedagógica necesaria. Las familias tienen que acompañar al proceso educativo. Y los alumnos necesitan entender que aprender es un derecho que implica trabajo.

La mejora no llegará con una nueva ley ni con una medida aislada. Exige estabilidad, recursos, compromiso y la idea compartida de que enseñar y aprender han de ocupar el lugar central que nunca debieron perder.