La memoria de Winter

Alrededor de la casa de Gustav Winter en Cofete se ha levantado durante décadas una narración de nazis, submarinos, túneles, espías, jerarcas huidos y secretos de guerra. Una historia de fantasías para un paisaje extraordinario. Frente a ella, sus hijos Juan Miguel, Carlos y Gustavo Winter Althaus han llevado a cabo una tarea aparentemente menos espectacular y, por eso, más díficil. La de investigar con rigor.

El libro Casa Winter Cofete. Un alemán, un lugar, una casa..., obra de Gustavo con contribuciones de la familia, puede leerse como una investigación histórica, pero también como un gesto íntimo. El de unos hijos que se resisten a aceptar que la memoria de su padre sea reducida a una leyenda llena de falsedades.

En 2002 el periodista Diego Talavera había sorprendido a la familia con un trabajo que echaba abajo tanta fabulación, pero el bulo es difícil de frenar y suele volver"

Durante años fui testigo de cómo Carlos Winter traía cartas de rectificación cada vez que alguno de los periodistas o colaboradores de LA PROVINCIA / Diario de Las Palmas se hacía eco de lo que los hijos de Gustav Winter consideran una infamia sobre su padre. En 2002 el periodista Diego Talavera les había sorprendido con un trabajo que echaba abajo tanta fabulación. El bulo es difícil de frenar y suele volver.

Percibí a un hombre herido que portaba el pesar de su familia. Personas que libraban batalla contra mentiras agigantadas ahora por redes sociales neurotizadas. Entendí entonces las razones que les asistían.

Indagar en los archivos

Gustavo Winter Althaus parte en su libro de esa herida familiar. Han tenido que convivir con las historias que presentaban a su padre como un hombre vinculado al nazismo y con la sospecha sobre una casa que para muchos escondía un pasado turbio. Lejos de crear otra leyenda optó por indagar en los archivos.

En el libro reúne con la colaboración de su familia documentos, fechas, planos, fotografías, contratos, testimonios y diarios personales. Las evidencias que presentan dan un vuelco a la historia que había sido contada hasta ahora.

Gustavo Winter, Gara Santana y Juan José Díaz presentan el libro 'Casa Winter Cofete'. / LP/DLP

La cronologia resulta reveladora. La construcción de la casa comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, en 1946. El conflicto ya había terminado. Fotografías aéreas tomadas por los estadounidenses en 1945 muestran que el edificio actual no existía. Gustav Winter no figura en los archivos alemanes como miembro del partido nazi ni tampoco como alto mando del ejército como se ha llegado a contar.

La Casa Winter nos recuerda que historia y leyenda no compiten en igualdad de condiciones. La leyenda no necesita documentos que la avalen. Sobrevive pese a «la ausencia de evidencia alguna» -señala Gustavo Winter- y de «poderosas evidencias que la desmienten». Basta una playa remota, una casa misteriosa, un ingeniero alemán y Europa tras una guerra devastadora. El decorado es perfecto. Cabe en él lo que haga falta. Lo difícil es desmontarlo. Hace falta más esfuerzo para impugnar un relato que para inventarlo.

El trabajo de los Winter Althaus conecta con una amplia tradición de hijos que regresan a la figura paterna para honrar al hombre que conocieron en la intimidad familiar y que una parte del mundo quiere convertir en otra cosa"

El trabajo de los Winter Althaus conecta con una amplia tradición de hijos que regresan a la figura paterna para honrar al hombre que conocieron en la intimidad familiar y que una parte del mundo quiere convertir en otra cosa. Un hijo que devuelve a su padre la condición de ser humano. Con sus decisiones, contradicciones, aciertos y errores. Lo contrario sería dejarlo atrapado en el personaje que otros construyeron. Esto es lo que ha hecho la familia Winter. Asumir durante años el ingrato trabajo de volver a las fuentes, comprobar las fechas y buscar en la documentación qué fue lo que ocurrió en realidad.

Las leyendas tienen vida larga y pueden resultar entretenidas. Pero lo hijos que honran a sus padres y tratan de liberarlos de la infamia tienen otra obligación. Aunque resulte complicada, la redención de alguien forma parte de un proceso sanador. Gustavo Winter Althaus y sus hermanos reclaman en este libro la historia que debe quedar cuando la leyenda no pueda sostenerse. Honran a su padre y a sí mismos.