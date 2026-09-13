Vivimos tiempos extraordinarios. Tenemos elecciones, partidos políticos, parlamentos, debates, campañas electorales y hasta papeletas de colores. Todo perfectamente democrático. Y, sobre todo, perfectamente tranquilizador. Porque mientras podamos introducir un papelito en una urna cada cierto tiempo, parece que todo lo demás queda automáticamente certificado con el sello de «democracia garantizada».

Qué alivio. La democracia, ese maravilloso invento que nació para impedir que unos pocos decidieran por todos, parece haberse convertido en algunos lugares en un sofisticado mecanismo para conseguir exactamente lo contrario. La diferencia, eso sí, es que ahora quienes concentran el poder pueden hacerlo después de haber ganado unas elecciones. Y claro, si han ganado, ¿quién podría quejarse? La democracia ha hablado. Fin de la conversación.

El problema aparece cuando determinados políticos descubren que ganar unas elecciones no es suficiente. Entonces llega la segunda fase del proyecto: modificar las reglas, controlar instituciones, debilitar contrapoderes, desacreditar a periodistas incómodos, convertir al adversario político en enemigo y presentar cualquier crítica como un ataque a la voluntad popular.

Todo, naturalmente, «por el bien del pueblo». Porque no hay nada más democrático que explicar al ciudadano que lo que está ocurriendo es exactamente lo que él quiere, incluso cuando nadie le ha preguntado.

La democracia tiene una curiosa enfermedad: algunos políticos la consideran estupenda mientras les permite llegar al poder, pero bastante molesta cuando existen instituciones independientes capaces de limitarlo. El Parlamento es magnífico cuando aprueba lo que interesa. Los jueces son ejemplares cuando dictan sentencias favorables. La prensa es libre cuando aplaude. Y los ciudadanos son soberanos… siempre que voten correctamente.

Y aquí aparece la dictadura encubierta, esa versión moderna y elegante del autoritarismo que ya no necesita tanques en las calles ni uniformes militares. Basta con ir desmontando poco a poco los mecanismos que podrían impedir la concentración de poder. Una institución menos independiente por aquí, una ley convenientemente modificada por allá, una televisión pública convertida en altavoz, un adversario señalado como enemigo de la patria y, finalmente, una ciudadanía cansada, enfrentada y resignada.

No hace falta cerrar todas las puertas. Es suficiente con conseguir que nadie tenga ganas de abrirlas.

Y lo más ingenioso del sistema es que todo puede seguir pareciendo perfectamente normal. Hay elecciones. Hay campañas. Hay mítines. Hay banderas. Hay discursos sobre libertad. Hay incluso políticos pronunciando solemnemente la palabra «democracia» varias veces por minuto. Democracia, democracia, democracia.

Cuanto más se repite una palabra, aparentemente, menos necesidad existe de demostrar que realmente se practica.

Por supuesto, no debemos ser demasiado exigentes. Al fin y al cabo, podemos votar. Y deberíamos estar profundamente agradecidos. Podemos elegir quién nos promete solucionar nuestros problemas, quién nos promete que bajará los impuestos, quién nos promete que los subirá para solucionar otros problemas y quién nos promete exactamente lo mismo que prometió hace cuatro años.

Después podremos volver a casa y esperar pacientemente otros cuatro o cinco años según el país y su sistema electoral, para volver a sentirnos protagonistas.