Cada vez más inmigrantes irregulares logran la legalidad

Asentamientos en la playa del Trampolín, a 7 de septiembre de 2026, en Ceuta. / Marcos Moreno - Europa Press

España ha utilizado tradicionalmente dos vías para la regularización de inmigrantes: la del arraigo y la de los procesos extraordinarios realizados desde 1985 hasta 2026. El arraigo es la vía permanente y ordinaria de regularización que permite a un inmigrante en situación irregular solicitar la residencia en cualquier momento , siempre que esgrima relaciones de naturaleza económica , social, familiar, laboral o educativa con el país.

El procedimiento surgió en 2001 (gobierno de Aznar) y desde entonces se ha mantenido en los sucesivos reglamentos de la Ley de extranjería. El mecanismo actual contenido en la regulación de mayo de 2025, contempla cinco modalidades:

-Arraigo social, de personas con vínculos familiares con residentes legales.

-Arraigo socio-laboral, para quienes tengan uno o varios contratos de trabajo vigentes que sumen, al menos, 20 horas a la semana

-Arraigo socioformativo, por matrícula en formación profesional u otras enseñanzas regladas con un informe de integración social.

-Arraigo familiar, para padres o tutores de menores comunitarios

-Arraigo de segunda oportunidad, para quienes tuvieron una autorización de residencia en los dos años anteriores y no pudieron renovarla por razones ajenas al orden público.

Los requisitos exigidos para estos arraigos son fundamentalmente tres: haber permanecido en España de manera continuada al menos dos años, carecer de antecedentes penales en los últimos cinco años y no suponer una amenaza para el orden o la salud pública. Un significativo número de personas cumplen estas exigencias por lo que el arraigo constituye el camino habitual para lograr la regularidad. En 2023 la obtuvieron casi 204.000 personas, cifra que podría subir hasta 300.000 al año debido a la reforma (2025) de reducir el tiempo de permanencia previo de 3 a 2 años. De esta manera el arraigo se convertiría en el procedimiento de mayor alcance para lograr la regularización.

La segunda vía son los procesos extraordinarios que se inician a mediados de los 80 . Siete en total. El primero fue llevado a cabo bajo el mandato de Felipe González en los años 1985-86. Solo demandaba la residencia previa antes de julio de 1985 y tuvo 43.815 solicitudes de las cuales se concedieron unas 38.000 , un valor porcentual del 87 %.

La segunda se realizó entre 1991-92, impulsada por el PSOE y devolvió a la legalidad a unas 114.000 personas.

La tercera la impulsó Aznar y fue bastante limitada ya que únicamente tuvo 25.000 solicitudes con un nivel de aprobación alto (85 %).

La cuarta la llevó a cabo el PP en el año 2000 y tuvo mayor amplitud. Se regularizaron unas 264.000 personas que habían entrado en España antes del 1 de junio de 1999.

La quinta (2001) la hizo también el PP y combinó una revisión de oficio de expedientes rechazados en la regularización por arraigo y una operación humanitaria para inmigrantes ecuatorianos que habían sufrido el terremoto de Lorca. En total se regularizaron casi 240.000 personas.

La sexta (2005) fue la de Zapatero. Estuvo vinculada a la posesión de un contrato de trabajo firmado por un empresario y benefició a 576.000 extranjeros.

La séptima estableció entre abril y junio de 2026 dos vías de regularización para solicitantes de asilo con resolución pendiente y para arraigo extraordinario. Se cerró con 1.174.978 solicitudes de las cuales el 80 % correspondieron a arraigo extraordinario y el resto a solicitudes de asilo. El proceso está en fase de resolución y no poseemos todavía datos definitivos sobre concesiones y denegaciones.

Siempre que se ha producido un proceso extraordinario de regularización ha suscitado controversia entre el partido que la emprende y la oposición, y un debate en la sociedad civil entre partidarios y detractores . Los principales argumentos manejados por unos y otros pueden resumirse en los siguientes

Los defensores manejan una primera ventaja de naturaleza laboral consistente en sacar de la economía sumergida a miles de personas que de esta forma pueden trabajar en poco tiempo de manera legal y pagar impuestos. Este salto a la regularidad reduce la explotación laboral y la vulnerabilidad al permitir el acceso de los regularizados al disfrute de derechos y servicios básicos.

Entre los inconvenientes se argüye que las regularizaciones masivas provocan un sensible «efecto llamada» , aunque esta consecuencia no ha sido demostrada suficientemente con datos empíricos. Si resultan más claras la saturación administrativa que los procesos provocan y la presión reforzada que los nuevos regulares ejercen sobre los servicios sociales que carecen de los recursos suficientes para atender la demanda. Y como inconveniente de fondo se argumenta también que el recurso a estos procedimientos excepcionales son una solución temporal y no estructural. Las autorizaciones concedidas duran solo un año, tras el cual hay que recurrir a la vía ordinaria del arraigo para evitar el riesgo de caer de nuevo en la irregularidad. Personalmente creo que si las vías ordinarias , en definitiva el arraigo, funcionasen correctamente no sería necesario recurrir a estos procesos extraordinarios que provocan tanto ruido político, suscitan tanta controversia social y dan lugar a fraudes, injusticias o decepciones. Probablemente resulta inevitable poner una fecha para determinar el cumplimiento de ciertos requisitos formales, pero eso resulta un tanto injusto y discriminatorio ya que por pocos días algunas personas pueden ser excluidas de los procesos a pesar de tener iguales condiciones de muchos de los admitidos.

Un país como España en el que la inmigración es un hecho estructural debe tener un mecanismo permanente de regularización ya que la inmigración irregular por mucho que intentemos controlarla (y no digo que no debamos hacerlo) va a seguir llegando. El arraigo es esa vía ordinaria, pero es necesario conseguir que funcione bien y resulte cada vez más eficaz. No niego que en el pasado hayan resultado necesarios algunos de los procesos de regularización llevados a cabo, pero es una vía con suficientes contraindicaciones como para limitar su uso a situaciones muy, muy excepcionales. Al fin y al cabo recurrir a un proceso extraordinario es un reconocimiento de que el ordinario es insuficiente.