Francisco Lezcano, el aura de los exiliados

En aquellos años de la transición venía de Francia con el aliento de los rebeldes, de los que habían buscado luz y tolerancia más allá de los Pirineos. Hablaba mucho de cosas muy variadas y formaba parte de una saga familiar que daba frutos importantes. Francisco Lezcano Lezcano ha vivido 92 años y ha sido un exponente de la cultura en las islas, junto a sus hermanos Pedro y Miguel. Tenía curiosidad por todo, emprendía acciones aquí y allá. Por eso quiso ser muchas cosas: poeta, pintor, dibujante antibelicista, escultor, muralista, escritor de ciencia-ficción, hombre de teatro, actor y pionero de la fotografía submarina a quien le gustaba visitar los fondos de la playa de Las Canteras a pulmón, sin emplear oxígeno para el descenso. Muchas de esas imágenes están repartidas en distintos escenarios, las hay incluso en el Liceo de Firgas, aunque ya bastante deterioradas por el paso del tiempo y tal vez por la propia mala calidad del revelado.

Paco Lezcano quiso abarcar muchos géneros, fue un atrevido. Dialogaba con mucha gente, pertenecía a diversos colectivos y siempre te contaba algún nuevo proyecto, algún logro, algún reconocimiento. Quiso destacar en muchos frentes aunque tal vez pesó sobre él la imagen de su hermano, el poeta Pedro. Es autor de más de una veintena de libros, sus poemas han sido traducidos al francés, italiano, holandés y portugués. Nació en Barcelona aunque su infancia y juventud transcurren en la capital grancanaria, donde estudió bachillerato en el colegio de los jesuitas. En 1964 se instala en Madrid, donde permanece hasta 1971. Según la revista literaria Trasdemar pronto se convierte en el “Nómada del Sueño” y marcha a París. Con tres mil pesetas en el bolsillo y tres de sus cuadros bajo el brazo se refugia en una buhardilla dispuesto a vivir la precariedad de los bohemios. Recibió el apoyo de activistas de la no-violencia, de War Resisters y del Movimiento Internacional de Reconciliación.

Jean Fabre, residente en Suiza, expresidente y exsecretario del Partido Radical Italiano durante los años 1978 y 1979, líder internacional de la Objeción de Conciencia y del Movimiento Europeo por la No-Violencia, fue un promotor del arte comprometido. A Fabre le debe numerosas exposiciones y el reconocimiento de sus dibujos antimilitaristas, siendo una de ellas su exposición en la Conferencia Internacional por el desarme en el Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra, de la que estaba orgulloso.

A partir de 1972 lo vemos con Sean Mac Bride y Adolfo Pérez Esquivel (Premios Nobel de la Paz de los años 1974 y 1980, respectivamente). También con Armand Gatti, con ellos comparte exposiciones y obras de teatro.

Era un rebelde comprometido y se consideraba a sí mismo un artista “underground”, por el marginalismo, el anti-consumismo, la protesta, la no participación en los “circuitos”, la desobediencia civil, sin que ello sea considerado una etiqueta. Sus poemas han sido traducidos al francés, italiano, holandés y portugués. Fue miembro de la Comunidad Europea de Escritores y miembro de honor de la Academia Internacional de Artes, Ciencias y Letras “Potzen” de Nápoles.

Para la realización de sus pinturas utilizaba prioritariamente elementos vegetales o minerales. Conceptos y procedimientos sugeridos por la alquimia. Como pintor expuso en doce países.

“Tres hermanos con mucho cuento”, es una antología de la narrativa de Pedro, Francisco y Miguel, editada por Juan Carlos de Sancho, responsable de las ediciones El Rinoceronte de Durero. En ese libro figuraron varios de sus historias breves.

Hizo muchas exposiciones, participó mucho en la actividad cultural de la isla y no paró de plantearse diversas iniciativas. Su compañera en los últimos años ha sido la pintora Isabel de la Llave, una mujer también muy activa. En sus últimos meses de vida residió en el sur de Gran Canaria. Tuvo una larga vida, una característica común en los Lezcano.