"¡A mí la Legión!"

Decenas de migrantes en la playa de El Trampolín, a 7 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

"¡Báñate en Las Canteras antes de que se haga marroquí!". Este es parte del estribillo que rezaba la canción de 'Los Coquillos' en los años 90 y que llegó a entrar en la lista de los 40 Principales. El tema de la banda de rock, liderada por el bueno de Ginés Cedrés, era un preludio musical de lo que acontece desde hace ya demasiado tiempo en la olvidada Ceuta.

La crisis en la ciudad autónoma, de una gravedad extraordinaria, es la gota del vaso que anega, bajo el pestilente lodo, a un Gobierno salpicado de corruptelas e incompetencia.

La crisis humanitaria, ya no solo migratoria, exige al Gobierno fallido de Pedro Sánchez a actuar con mucha más determinación que la demostrada hasta ahora, y a asumir su responsabilidad y la defensa inequívoca de los ceutíes. Mientras, aumenta el temor de un pueblo desamparado de estar ante una operación consentida, totalmente orquestada, que prepara el terreno para la 'marroquización' y futura entrega de Ceuta y Melilla al reino alauí.

La imagen de un Gobierno ausente ante una crisis que afecta directamente a la seguridad, a la convivencia y a la soberanía nacional resulta difícil de justificar. El marrón de Ceuta no puede ser tratado como una simple crisis migratoria. Lo sucedido plantea interrogantes sobre una posible utilización de la presión migratoria como instrumento de desestabilización por parte de Marruecos. Ante una situación así, el Estado debe proteger a sus ciudadanos, garantizar el control de sus fronteras y ofrecer una respuesta humanitaria y contundente, sin abandonar a una población que tiene derecho a sentirse protegida. Es inaudito que, al día de hoy, tras más de un mes de la invasión morisca, no se haya ejecutado devolución alguna.

La actitud de Sánchez, marcada por el pavor diplomático hacia Marruecos, alimenta además una peligrosa percepción de abandono. No basta con gestionar las consecuencias cuando el problema ya ha estallado. La imagen en la playa del Trampolín es simplemente dantesca.

Ceuta no puede convertirse en territorio de segunda para el Estado español. Tampoco puede permitirse que el miedo, la presión migratoria o la sensación de indefensión terminen provocando el deterioro de su tejido social-económico y la salida de sus ciudadanos. La soberanía no se defiende únicamente con declaraciones, sino que se defiende con presencia, medios, diplomacia y decisiones contundentes.

Sánchez tiene la obligación de actuar, explicar y asumir responsabilidades al detalle. Detrás de cualquier cálculo diplomático hay personas, y detrás de Ceuta hay una parte irrenunciable de España que no puede sentirse abandonada por el Ejecutivo. Esta situación es un aviso muy serio a navegantes, sobre todo, para Canarias, donde el fenómeno migratorio golpea hasta la saciedad a nuestra región, que debe estar muy alerta por si en alguna ocasión debe alzar la voz de auxilio y gritar aquello de: "¡a mí La Legión!".