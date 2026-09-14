Los motivos de Ulises

Sin llegar a insomne, he de confesar que duermo más bien poco. Ni me quejo ni alardeo de ello, fue así desde chiquillo. Dicen los que saben de esto que las consecuencias las pagará mi cabeza dentro de unos años. Tal vez por eso escribo tanto ahora, por si luego se me trabucan las palabras. Como alguna ventaja debían de tener mis desvelos, resulta que leo bastante y escucho más la radio y pienso en demasía. Rumio con resignación estoica cada idea que me surge, que es al fin y al cabo lo que me alimenta. Oyendo la otra noche la historia del niño de cinco años al que Lorca conoció en 1929 en el barco que los llevaba a América (un niño húngaro que iba en busca de un padre emigrante), pensé en lo que está ocurriendo en Ceuta. Y se me trabucaron las palabras un rato, el rato que va de “invasión flagrante” a “tragedia humana”. He visto demasiadas imágenes, escuchado excesivas (por muchas y exageradas) interpretaciones y leído infinitos comentarios sobre el desembarco de Normandia de ochenta mil almas en la ciudad autónoma. Me asombra e indigna a partes iguales la desidia y la torpeza de quien pudo ponerle remedio y, sin embargo y sin maldito pudor, se marchó de vacaciones. Me indigna y asombra a partes iguales las recetas infalibles, el bálsamo de Fierabrás que proponen quienes nos van a gobernar el año próximo. Unos por otros y la casa sin barrer. De todo esto, me quedo con la cordura y la dignidad del pueblo ceutí, más de uno debería aprender de su grandeza. Desconozco, lo confieso, la manera de resolverlo, huyo del tertuliano que cree tener respuesta para todo. Me parece un asunto, el de la gente que deserta del hambre y la miseria, más viejo que el Teneguía. Y de difícil arreglo. Me quiero detener en los rostros de los que no regresaron por donde vinieron. Ocho, diez mil personas (depende quién los cuente) que esperan un milagro con ojos pedigüeños en playas y asentamientos. La primera pregunta que me asalta es por qué abandonaron su hogar para llegar aquí. Yo suelo viajar mucho y siempre estoy deseando regresar a casa, así que no puedo imaginar sus motivos. Me niego a creer que vengan a delinquir, pero intuyo que todos no pueden ser santos. Está ese que, como el niño de Lorca, va en busca de un padre que lo precedió en el viaje. O el otro a quien quieren muerto en su país por sus ideas, su condición sexual o la religión que profesa. Los más buscan un modo de ganarse la vida, creo que se conformarían tan solo con la vida. Los motivos de Ulises solo los sabe Ulises, pero una cosa es cierta: ni podemos botarlos a todos al mar ni podemos abrirles la puerta a todos. Aquí la solución, ya lo dijo Cavafis, es la auténtica odisea.