Sánchez y el aislamiento de España

Una de las mejores escritoras de relatos de viajes, la galesa Jan Morris, llegó a sentenciar que «cuesta creer que España formara parte de Europa». Lo curioso de la afirmación es que fue realizada en 1960, fecha en la que la protagonista recibió el encargo editorial de redactar un libro sobre nuestro país. Decía que, en aquel año, «España era casi una isla» en medio del resto de las naciones del continente. Han pasado más de sesenta y seis años desde que la británica confirmó la impresión y, en la actualidad, parece que, en vez de ir hacia adelante, renovamos el veredicto de Morris.

Cuando ahora se habla de «autocracia» ya no es el comodín de Franco el que sale al escenario, sino el del Puto Amo. Resulta chocante que la España del primer cuarto del siglo XXI se mire en el espejo de la época franquista, pero advirtamos que no han sido los españoles de a pie los que han provocado semejante reflejo. Debemos al «gobierno de la regeneración democrática», la trampa sanchista mantenida a lo largo del tiempo, el que la imagen reflejada sea la de un pasado «oscuro y taciturno», como lo definió acertadamente Jan Morris en Europa. Un viaje íntimo (1997).

El ejecutivo de Sánchez está progresivamente aislando a España del conjunto de los países integrantes de la Unión Europea. Tras el despropósito de la Ley de Regularización de Inmigrantes, nada más y nada menos que 22 naciones, de un total de veintisiete, enviaron una dura carta al gabinete español para dejarle meridianamente claro su enfado con la propuesta legislativa. Desde el primero hasta el último, firmaron una misiva que ha supuesto un punto de inflexión en las relaciones comunitarias. Algunos, incluso, fueron más allá de las meras palabras y emprendieron acciones contra las iniciativas de Sánchez, como Italia o Dinamarca. Por su parte, los países nórdicos, fuera cual fuese el signo ideológico de sus respectivos gobiernos, han hecho frente común en oposición a la política de puertas abiertas de Sánchez.

¿Qué ha pasado en Europa? ¿Por qué la España de 2026 se parece a la España que tanto teme la izquierda en el poder? Lo primero es reflexionar acerca de la paradoja que dibuja la última cuestión, es decir, meditar sobre unos políticos que, al contrario de lo que defendían en público, han hecho retroceder a nuestro país. España está en manos de unos radicales de diverso pelaje y condición que no piensan en las consecuencias de sus actos e impelidos por una fuerte convicción ideológica se han olvidado de la realidad, del aquí y ahora. Y el que ignora dónde pisa, raramente avanza.

Sobre el «problema de Europa», qué decir. La fallecida Morris había pronosticado que España era una de las cinco «potencias menores» que debían unirse al carro de la prosperidad comunitaria, y en ello llevaba toda la razón, aunque Sánchez se ha empeñado en romper los lazos con la **UE**. Por lo tanto, remedando la flema británica, no ha sido el continente, sino España la que se ha separado del conjunto de las naciones en las que habría de reconocerse. Envuelto en una madeja ideológica imposible, como si fuera una tupida telaraña, el **ejecutivo de Sánchez** ha caído en una trampa de la que le va costar salir, y a los españoles con él.

El socialismo de los sanchistas está llevando al país hacia el desastre. Y, lo ocurrido en Ceuta, sólo ha venido a confirmarlo. España sobrevivirá a la debacle progresista, de eso no cabe la menor duda, pero a qué coste. Esta es la gran cuestión a la que se enfrenta el futuro de la nación más antigua de Europa.