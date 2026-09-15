Dar la palabra, quitar la palabra, pedir la palabra, tomar la palabra, retirar la palabra... Parecen frases hechas y lo son, pero si las analizas despacio resulta que contienen una concepción muy respetuosa del lenguaje. La palabra aparece como una especie de objeto codiciado que alguien entrega y que otro recibe no tanto para hablar como para rescatar el valor del silencio. La palabra no se arrebata, no se pisa, no se arranca de la boca ajena, excepto cuando se tortura al hablante. La palabra como liturgia. En el principio fue el Verbo. El mundo, pues, nació del habla. Quizá por eso emociona tanto la primera palabra del bebé. Hasta ese momento ha llorado, ha reído, ha señalado con el dedo, ha emitido sonidos que pertenecían aún a la naturaleza. Pero de repente pronuncia "mamá” y toda la familia enmudece. He ahí un instante extraordinario. Para celebrar el nacimiento de una palabra, es preciso un momento de silencio. Nadie aplaude enseguida. Nadie habla encima del recién llegado. La palabra comparece en sociedad con la solemnidad de un jefe de Estado.

Luego crecemos y empezamos a tratarla de cualquier manera. Interrumpimos, gritamos, hablamos todos a la vez. Las tertulias televisivas constituyen la versión más acabada de esa degradación. Allí nadie da la palabra porque se la quitan unos a otros. Nadie la recibe porque todos la saquean. El resultado es un motín. El lenguaje deja de ser un puente para convertirse en un campo de batalla donde las frases caen unas sobre otras como soldados heridos, quizá muertos. Hay algo profundamente civilizado en esperar el turno para hablar. Se trata del reconocimiento de que la palabra ajena merece un tiempo para completarse. Una frase interrumpida es como una escalera sin los últimos peldaños que obligan al interlocutor a quedarse suspendido en el aire.

Quizá hablar bien consista, antes que en elegir las palabras adecuadas, en administrar el silencio que las rodea. Las palabras necesitan un espacio vacío para adquirir relieve, del mismo modo que las estrellas solo brillan sobre el fondo de la noche. Confundimos el ruido con la vida, cuando tal vez la vida dependa justamente de esa pausa invisible tras la que alguien dice: tiene usted la palabra, y la realidad se vuelve a inaugurar.