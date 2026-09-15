Gran Canaria, sede mundialista de fútbol: memoria de una visión política

Como sabrán muchos canarios y canarias, Gran Canaria será en 2030 una de las sedes del Mundial de Fútbol. Una extraordinaria noticia para nuestra isla y para el Archipiélago, y una oportunidad histórica que va mucho más allá de los noventa minutos de un partido: proyección internacional, inversión, actividad económica, modernización de infraestructuras y una ventana al mundo difícilmente comparable.

Hoy todo parece evidente. Hoy todos quieren estar. Abundan las fotografías, los actos, los anuncios, las entrevistas y las ruedas de prensa sobre la remodelación del Estadio de Gran Canaria y el legado que dejará el Mundial.

Y debemos celebrarlo. Pero la política también es memoria.

Porque hubo un momento en el que nada de esto era una realidad. Era simplemente una idea, una apuesta de futuro. Y alguien tuvo que plantearla cuando todavía no había focos, titulares ni medallas que repartir.

Fue en febrero de 2022 cuando mi partido, UNIDOS por GRAN CANARIA (UxGC), impulsó políticamente la iniciativa para que nuestra isla aspirara a ser sede del Mundial de 2030. Lo hizo nuestro presidente, Lucas Bravo de Laguna, entonces diputado regional, junto a nuestros representantes en las diferentes instituciones y, de manera muy especial, desde el Cabildo de Gran Canaria.

Yo puedo contarlo porque estuve allí.

Entonces trabajaba junto al consejero insular y portavoz de UxGC en el Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, expresidente de la institución y, a mi juicio, una de las mentes políticas más brillantes y mejor amuebladas que ha dado Canarias. Recuerdo perfectamente cómo defendió aquella iniciativa con argumentos, determinación y una enorme capacidad de persuasión. Las actas del Cabildo también dan testimonio de ello.

Y recuerdo algo más que hoy algunos parecen haber olvidado.

La propuesta encontró inicialmente el rechazo del grupo de gobierno progresista del Cabildo, conformado entonces por Nueva Canarias, PSOE y Podemos.

Resulta curioso observar cómo, varios años después, algunos de quienes no creyeron entonces en aquella propuesta aparecen hoy ante las cámaras celebrando el proyecto, anunciando inversiones y presentándose casi como sus principales impulsores.

Bienvenidos sean.

Porque el Mundial debe ser un éxito colectivo y nadie pretende negar el trabajo institucional y técnico desarrollado durante estos años. Una cosa es reivindicar el origen de una iniciativa y otra muy distinta apropiarse de todo lo conseguido posteriormente.

Pero tampoco es aceptable lo contrario: borrar de la historia a quienes tuvieron la visión cuando aquella posibilidad todavía parecía lejana.

Ni Partido Popular, ni PSOE, Coalición Canaria, ni Nueva Canarias (mucho menos Podemos o Vox) tuvieron entonces la iniciativa política que tuvo UxGC.

Y eso importa.

Porque gobernar no consiste únicamente en gestionar lo que ya existe. La buena política también consiste en anticiparse, detectar oportunidades y defender proyectos cuando todavía no ofrecen fotografías ni réditos inmediatos.

Eso fue lo que hizo UNIDOS por GRAN CANARIA en 2022.

El Mundial de 2030 debe convertirse ahora en una auténtica palanca de transformación para nuestra isla. No puede quedarse en unos cuantos partidos de fútbol. Debe significar mejores infraestructuras, actividad económica, oportunidades laborales, diversificación, una promoción exterior decidida y capacidad para proyectar una Gran Canaria moderna, ambiciosa y preparada para competir internacionalmente.

Cuando llegue 2030 y el Estadio de Gran Canaria reciba a selecciones y aficionados de todo el planeta, seguramente pocos recordarán aquellas discusiones de febrero de 2022.

Nosotros sí.

Recordaremos a Lucas Bravo de Laguna impulsando aquella apuesta. Recordaremos a José Miguel Bravo de Laguna defendiéndola en el Cabildo. Y recordaremos que UxGC creyó en esta oportunidad cuando todavía había quienes no la veían.

El Mundial será de todos. Será de Gran Canaria.

Pero que el éxito sea colectivo no significa que la historia carezca de origen. Los archivos están ahí. Las mociones están ahí. Las fechas están ahí.

Y por eso, frente a quienes ahora pretenden reescribir el relato, basta con algo tan sencillo como ejercer la memoria.

Porque antes de los focos, antes de las obras y antes de las medallas, hubo una idea y hubo quienes se atrevieron a defenderla.