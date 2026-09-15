La mutación del espacio político canario

En las elecciones autonómicas de 2019 se rompió la centralidad de Coalición Canaria, la condición que desde 1995 había permitido al nacionalismo moderado gobernar inclinándose hacia la derecha (el Partido Popular) o hacia la izquierda (el PSOE). La centralidad no guardaba relación directa con posiciones ideológicas, sino que derivaba del sistema político-electoral, que impedía e impide que ninguna fuerza política alcance la mayoría absoluta. Es la circunscripción insular la que, de facto, impide a nadie llegar a los 36 diputados. Ya antes de la reforma electoral incluida en el Estatuto de Autonomía de 2018, ocurrió algo: entraron a la Cámara dos nuevos partidos, Podemos, con siete diputados, y la Agrupación Socialista Gomera, con tres, mientras Nueva Canarias aumentaba su presencia hasta cinco escaños. Fue en las elecciones de 2015. Quedó demostrado, pese a la petulancia de algunos egregios toletes, que el sistema electoral canario no era una foto fija secuestrada por una élite y tenía sus propias dinámicas.

Las elecciones de 2019, la mayoría parlamentaria que hizo posible el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres y vicepresidido por Román Rodríguez no representaba un fenómeno extraño, insólito, adacadabrante. Dadas las condiciones electorales y el contexto político nacional y regional podía ocurrir y ocurrió. Por otro lado, la rebaja de los topes insulares y la circunscripción regional facilitaron una nueva mayoría y un pacto de gobierno de centroizquierda, ciertamente muy plegado a Madrid. Un curioso gobierno que impulsó una política social y asistencial, pero caracterizado por evitar ya no cualquier reforma en política económica, sino simplemente en pensar cinco minutos en ella. Yo creo que CC – que supo resistir muy bien en la oposición – nunca lo entendió. Para los dirigentes coalicioneros – y aún más para sus cuadros y cargos públicos -- lo ocurrido se entendió como una catástrofe excepcional, una confluencia de casualidades, un alienamiento del voto realmente insólito. Y no, no lo era. Lo ocurrido tenía causas concretas y testarudas: el cansancio ante el proyecto nacionalista, el sanchismo triunfal en el PSOE, la irrupción a favor de Podemos de una izquierda hasta entonces abstencionista, el buen trabajo de NC en elegir figuras y trazar alianzas en Fuerteventura y Lanzarote, el realismo político de Casimiro Curbelo, con la reforma electoral de 2018, ciertamente, como fulminante. Cuando en 2023 CC recupere el poder con un pacto con el Partido Popular pareciera que ha vuelto la normalidad según los criterios coalicionógenos. Pero no es así. No existe la supuesta normalidad. No existirá nunca más. Y ahora el tablero parlamentario puede cambiar sustancialmente por el auge electoral que las encuestas están prestando a la ultraderecha en Canarias.

No se trata únicamente de los sondeos sobre el voto al Parlamento, que le concede a Vox desde ocho escaños y hasta doce. Es asimismo muy probable un potente incremento de los ultras en cabildos como el de Tenerife y Gran Canaria y en las dos capitales del país --- y también en La Laguna y Telde. Hace más de un año un servidor insistía en el crecimiento imparable de Vox y sin embargo ninguno de los tres grandes partidos de Canarias (PSOE,CC, PP) ha modificado un ápice sus ya muy arrugadas estrategias político-electorales. La actitud de Coalición resulta tal vez la más asombrosa. Consiste en ignorar palmariamente en su discurso a Vox y sacar de nuevo a la venta más o menos lo de siempre –sin apenas cambiar una sílaba – mientras el secretario general y presidente del Gobierno se echa todo a la espalda. Quedan apenas siete meses. Si CC no cambia el chic, no renueva retóricas, no baja al territorio y al vecindario, no confronta con Vox, no conecta más y mejor con la cultura canaria, las mujeres y los jóvenes, no renueva candidaturas y listas, estará en pésimas condiciones para enfrentarse a los cambios que se avecinan. El espacio político canario puede cambiar, el próximo mayo, no para una legislatura, sino para toda una generación en una coyuntura de feroz inestabilidad española y mundial.