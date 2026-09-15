La rendición

Una vez más, porque desgraciadamente suele ser ya habitual, nos escandalizamos ante los resultados del informe PISA. Ante un asunto tan complejo donde la única certeza es que las malas notas son consecuencia de varios factores que operan simultáneamente, el desánimo o una cierta sensación de que no es posible enmendar la situación empieza a convertirse en general. Si bien es cierto que la caída estrepitosa es general en los países de la OCDE, hay diferencias notables que pueden arrojarnos algunas pistas de cómo orientar posibles soluciones o políticas que remedien esta situación (otro debate en sí mismo es la propia forma de medir de PISA o si su referencia debe ser única.

En primer lugar, sería útil analizar cada una de esas posibles causas y al mismo tiempo fijarnos en los resultados positivos, o al menos no tan malos, de algunos países de nuestro entorno. En el caso del Reino Unido, la caída es ínfima y desmonta algunas de esas ideas preconcebidas o al menos supone una referencia de cómo obtener un resultado totalmente opuesto. Especialmente en Inglaterra, hace años que el aseguramiento de la adquisición de conocimientos básicos se reforzó ante la amenaza de que cierto relativismo en el enfoque por competencias pudiera generar precisamente este tipo de fracaso. Y esto no es incompatible con fomentar la autonomía y la creatividad, aspectos que se potencian desde una mayor capacidad del alumnado para elegir sus asignaturas optativas y unos itinerarios pedagógicos muy innovadores.

Pero no es solo eso. La inversión sobre PIB en educación ronda el 6 % (dos puntos más que en España). El abandono escolar temprano se combate con proyectos de segunda oportunidad u orientación efectiva de la titulación entre 16 y 18 años, así como canales de refuerzo para las titulaciones medias en adultos. La escuela pública es siempre vista, incluso desde perspectivas ideológicas opuestas, como una inversión y no como un gasto, aspecto que en nuestro país o en otros cercanos se ha convertido en un instrumento de polarización desatendiendo su praxis. Además, los resultados académicos que se reflejan en el informe de la población inmigrante son incluso mejores que los del resto. Y esto último ocurre en un país no exento precisamente de cantos reaccionarios o directamente racistas, pero que de momento no han impregnado los proyectos de integración efectiva en la escuela pública que se llevan a cabo tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales.

Por último y no menos importante, las diferencias curriculares en la especialización del profesorado buscan en parte fomentar la vocación docente en lugar de convertirla en una profesión refugio a la que acuden muchos otros profesionales que no tienen salida en sus titulaciones de origen, fenómeno alimentado además por la «buena fama» de las condiciones laborales del profesorado, olvidando que ejercer esta función sin tener talento para ella puede convertirse en una tortura para si mismos y para sus alumnos. Aquí mismo la calidad de la educación pública hace tiempo que no lidera ni siquiera los debates sindicales.

Posiblemente es ahora cuando vemos algunos efectos reales del impacto educativo que supuso la pandemia en esta generación escolar, pero la cuestión tanto del peso de las nuevas tecnologías o directamente de la inteligencia artificial no está carente de cierta ironía. Nos llevamos las manos a la cabeza como buenos abuelos cebolletas, criticando a toda una generación joven a quien nosotros hemos comprado el móvil. Ni siquiera les hemos dado un desarrollo curricular en la propia escuela orientado a prevenir y formar en sus riesgos, o simplemente en cómo no caer en el abuso y desarrollar una relación sana con la tecnología. Cambiamos el chupete por tabletas y somos los primeros que estamos usando la IA para gandulear en el trabajo, no para aprender. Los jóvenes y los niños son nativos digitales a quienes los adultos hemos abandonado a su suerte básicamente por comodidad, reproductores de usos o malos hábitos no tan distantes en la escuela de los que se dan en la universidad, las casas, las empresas o las administraciones.

Nos hemos rendido ante la tecnología como si deseáramos que esta nos dominara y no al contrario. La misma semana que se publica el informe, ejecutivos de una de las principales compañías del mundo en IA alertan aterrados de cómo la falta de control en su desarrollo podría acabar con la propia especie humana en tan solo cuestión de años. La primera de las claves para afrontar esta batalla tal vez sea precisamente cambiar la rendición por la redención ante la distopía tecnológica que nosotros mismos parimos. Y eso requiere esfuerzo.

Porque si hay algo claro que podemos entresacar de este informe es una crisis del concepto del esfuerzo que trasciende ampliamente el ámbito de la educación, aunque sea en él donde muestre su cara más descarnada. El relativismo en torno al esfuerzo es el mismo que respecto al conocimiento teórico. Hasta hace muy poco nos reíamos ante la adquisición de ciertos conocimientos por su discutible utilidad para la vida mientras ahorrábamos esfuerzo en educar dejando que los móviles o las redes sociales lo hicieran por nosotros. Una ironía, un reflejo de una sobreprotección que también nos hemos dado a nosotros mismos. Tal vez incluso no era sólo el conocimiento en sí, sino la mecánica de trabajo en su adquisición la que nos ayudaba a transmitir el esfuerzo como un valor en sí mismo que luego podía aplicarse al trabajo o a otras esferas de la vida. Por ejemplo, para aprender a no rendirse.