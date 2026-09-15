Viajar en guagua en Canarias se ha convertido en una prueba de resistencia

Imagen del interior de la 80, guagua que va desde Telde hasta Las Palmas de Gran Canaria, en hora punta / La Provincia

Es realmente insoportable. Coger el transporte público en Gran Canaria se ha convertido en una odisea, una de esas historias imposibles que bien podrían formar parte de una película de Christopher Nolan: el tiempo se dilata, los trayectos parecen eternos y la incertidumbre acompaña al viajero desde que pisa una parada.

Uno entiende entonces por qué las autopistas de Canarias están completamente abarrotadas de coches, especialmente en las horas punta, cuando miles de personas entran o salen de sus puestos de trabajo. No es solo una cuestión de comodidad. Es una cuestión de que el transporte público, en demasiadas ocasiones, no ofrece una alternativa real.

Mientras las administraciones reciben fondos para mantener la gratuidad del transporte, muchos usuarios siguen esperando mejoras que no terminan de llegar: más frecuencias, más capacidad y un servicio adaptado a una población que necesita desplazarse cada día entre municipios.

Una hora esperando para empezar un viaje de tres horas

Basta con acercarse a una parada en el sur de Gran Canaria para comprobarlo. En Mogán, por ejemplo, no es extraño ver cómo una guagua llega completamente llena mientras trabajadores de la hostelería esperan con el uniforme puesto, después de una jornada laboral o antes de iniciarla. Levantan la mano cuando el vehículo se acerca, pero muchas veces lo hacen con resignación: saben que quizá no podrán subir y que tendrán que esperar otra oportunidad.

Con suerte, solo será una hora más de espera. Una hora a la que después habrá que sumar un trayecto que puede acercarse a las tres horas si el destino es Las Palmas de Gran Canaria, contando las numerosas paradas y el recorrido completo.

El problema del transporte público en Canarias no es solo que una guagua tarde demasiado: es que miles de personas pierden horas de su vida esperando vehículos que llegan llenos, viajan incómodas y no siempre responden a las necesidades de quienes dependen de ellos para trabajar. Es esperar bajo el sol, ver pasar una guagua sin poder subir, llegar tarde a casa después de una jornada laboral y asumir que desplazarse entre municipios puede convertirse en una prueba de paciencia diaria.

Guaguas llenas y responsabilidades difusas

A esta situación se suma otra imagen cada vez más habitual: guaguas completamente llenas, con personas de pie durante trayectos largos e incluso circulando por autopista en condiciones que deberían hacer reflexionar sobre la seguridad de los pasajeros.

La pregunta es inevitable: ¿quién asume la responsabilidad cuando un servicio esencial funciona al límite? ¿Las empresas operadoras? ¿Las administraciones que planifican las frecuencias? ¿Los responsables políticos que anuncian mejoras que después no siempre llegan al usuario?

Porque el transporte público no puede medirse solo en cifras de viajeros o en millones de euros invertidos. También debe medirse en la experiencia de quien espera una guagua cada mañana para llegar a su trabajo.

También falta civismo

Por supuesto, el problema no termina en la gestión del servicio. También existe una parte de responsabilidad individual. Está quien mantiene la mochila puesta ocupando espacio y golpeando sin darse cuenta a quienes tiene alrededor. Está quien se sienta ocupando más espacio del necesario sin pensar en el resto de pasajeros.

Pequeños gestos que, en un transporte saturado, multiplican las molestias.

Pero sería un error centrar todo el debate en el comportamiento de los usuarios. El problema principal es estructural. Un sistema público que debe mover a miles de personas cada día no puede depender de la paciencia infinita de quienes lo utilizan.

Viajar en guagua en Canarias no debería ser una aventura. Debería ser una opción cómoda, puntual y digna. Hasta que eso ocurra, muchos seguirán mirando el coche no como una elección, sino como la única salida posible.