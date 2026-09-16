Inmigración, fronteras, democracia

Alguien me dijo esta mañana – alguien que sabe – que la relativa parsimonia del Gobierno central a la hora de resolver la situación administrativa de los miles de inmigrantes que aún se encuentran en Ceuta – incluidos los muchos cientos de menores no acompañados – tiene una explicación bastante diáfana: Pedro Sánchez prefiere soportar un problema (Ceuta) que una docena (las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox). El máximo responsable político de esta situación endemoniada es, obviamente, el presidente Sánchez: su incapacidad, su torpeza, su asombrosa desidia principesca. Pero la ultraderecha estaría encantada de contar con traslados de emigrantes (exasaltantes) a varias comunidades después de haberle concedido asilo político y por patético que resulte el PP le haría los coros de inmediato. Por eso el jefe del Gobierno estira los plazos de la normalización hasta finales de año, y si es imprescindible sumar algunas semanas más, pues se hace, con los asilados ya con los papeles en regla esperando sin desesperación en Ceuta. También va por hí, cabe suponer, las advertencias del líder socialista sobre la «realidad estructural» de la demografía ceutí.

Como Sánchez no contactó con el líder de la oposición parlamentaria cuando 80.000 señores, señoras y niños agredieron la integridad territorial de España no lo hará ahora para ofrecer una fórmula para la redistribución de los emigrantes que consigan asilo en la ciudad norteafricana. Desde el Gobierno de Canarias se avisó repetidamente sobre la presión que para las regiones fronteras de la UE significa el malhadado Pacto de Migración y Asilo. Canarias, como Ceuta y Melilla, corre el riesgo de cierto de transformarse en un centro de retención por la lentitud burocrática de los nuevos procedimientos de identificación (huellas dactilares, datos biomédicos, triajes) que deberán pagar las regiones y ciudades afectadas, obligadas a adquirir y mantener recursos personales y tecnológicos para el control de fronteras. El Gobierno español ha dispuesto de tiempo para adaptar su legislación al PMA pero tanto la nueva ley de asilo como la reforma de la ley de Extranjería son todavía anteproyectos, y por lo muy poco que se conoce de los mismos no desprenden una sensibilidad ilimitada hacia el archipiélago y su situación geográfica y geoestratégica. A Sánchez, por supuesto, no se le ha pasado por la cabeza en el último año luchar en Bruselas para que el PMA y sus exigencias no sopongan un problema añadido para Canarias. En cambio ha soltado la memez de anunciar que solicitará a la Unión que Ceuta y Melilla sean reconocidas regiones ultraperiféricas, un conejo de tres patas que ha extraído de una chistera cada vez más ajada.

Todavía no consigo entender lo pésimamente que ha gestionado el PSOE la crisis ceutí. La inmigración es uno de los asuntos que más preocupa a los españoles, con mayor o menor razón, y el asalto a Ceuta – entiendo los problemas conceptuales para hablar de invasión, pero lo de asalto es una realidad elemental y evidente – solo aviva una percepción pública y un análisis político que perjudica claramente al PSOE y a la izquierda en general. Aunque parezca baladí recordarlo, en Canarias lo de Ceuta ha impactado mucho más que Galicia, Asturias, Cataluña o Castilla. Mucho más. Y para evitar que siga adelante solo quedan tres caminos. El primero es insistir ante el Gobierno español que abra una negociación razonable con la Comisión para modular la aplicación del PMA en las ciudades autónomas, los territorios insulares y, particularmente, las regiones ultraperiféricas. El segundo, que los ministerios cumplan escrupulosamente con sus competencias en el caso de los menores no acompañados sin huir de sus responsabilidades con excusas burdas y mezquinas. Y tercero, por supuesto, la denuncia de la xenofobia y el racismo de los ultras , que no aceptan ni solidaridad ni corresponsabilidad en la acogida temporal de inmigrantes. Porque tras su xenofobia hedionda también se percibe el desprecio hacia Canarias como patrio trasero de España y la UE. Un voto a Vox en un voto contra Canarias.