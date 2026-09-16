Sobre el progreso médico

La idea de que la medicina ha progresado a través de los siglos está enraizada en nuestra sociedad. Entendemos el progreso como avance, mejora, aumento o perfeccionamiento de nuestros conocimientos sobre el origen de las enfermedades, el funcionamiento de nuestro cuerpo y la producción de medicamentos, tecnologías y procedimientos. que podamos aplicar para prevenir, curar, o paliar las consecuencias de estas, y de esa manera aumentar nuestras expectativas de supervivencia individual. Así se ha considerado a lo largo de la historia.

Esta idea de progreso aparece por primera vez, según algunos autores, en la obra del filósofo Jenófanes, quien describió las distintas etapas por las que los humanos adquirieron el conocimiento y las habilidades para hacer su vida más cómoda: «En verdad, los dioses no revelaron todas las cosas a los mortales desde el principio, sino que, a medida que buscan con el tiempo, descubren cosas mejores».

La misma idea aparece en uno de los tratados hipocráticos, La Medicina Antigua, donde se puede leer lo siguiente: «La medicina hace tiempo que tiene todo lo que necesita para ser un arte, y ha descubierto un punto de partida y un método con el que se han conseguido a través de los años muchos y valiosos descubrimientos. Y los demás se irán consiguiendo en el futuro, si el que está capacitado y conoce lo ya descubierto parte de ahí en su investigación».

Durante el periodo de la Ilustración se creía firmemente en el progreso. Condorcet, en particular, tenía una fe exuberante en la medicina como medio para el mejoramiento humano y le atribuía un lugar destacado en su visión de cómo la naturaleza y la vida terrenal avanzan juntas hacia la verdad, la felicidad y la virtud.

Describió la razón como el motor del potencial ilimitado del progreso médico y concluyó que este sería capaz de eliminar la enfermedad, y quizás incluso la muerte. En su obra Los progresos del espíritu humano sostuvo que: «el progreso de la medicina preventiva, que se volverá más eficaz con el progreso de la razón y del orden social, significará el fin de las enfermedades infecciosas y hereditarias, así como de las dolencias causadas por el clima, la alimentación o las condiciones laborales. Es razonable esperar que todas las demás enfermedades también desaparezcan a medida que se descubran sus causas. ¿Sería absurdo, entonces, suponer que esta perfección de la especie humana deba considerarse un progreso indefinido; ¿que llegará el día en que la muerte se deberá únicamente a accidentes raros o al deterioro cada vez más lento de las fuerzas vitales, y que, en última instancia, el lapso promedio entre el nacimiento y la muerte no tendrá ningún valor asignable?» Este pasaje fue escrito en 1793, mientras se escondía de los jacobinos y dos años antes de su muerte en prisión.

Incluso los más críticos con la idea de progreso aceptan, de alguna manera, que lo ha habido. Eso sí, la valoración de este, en términos relativos o absolutos, su impacto en el aumento de la esperanza de vida del conjunto de la población, su lado oscuro (las complicaciones, los errores), sus consecuencias en términos económicos y de justicia social, y hacia donde debemos dirigir el mismo, están en permanente debate.

Aunque no podemos saber hoy lo que sabremos en el futuro, podemos descartar lo que parece ciencia ficción, la búsqueda de la eterna juventud y la inmortalidad, no solo por su improbabilidad, sino porque estaríamos hablando de otra cosa, de un cambio de la naturaleza humana.

Debemos centrarnos en lo que parece razonable y factible, en vivir tantos años como potencialmente sean posible a nuestra especie, libres de discapacidades que afecten el funcionamiento autónomo. Y morir de «muerte natural», mientras dormimos, para redondear la jugada.

Un objetivo difícil pero que ya muchos han conseguido, sin visitar nunca a un médico Para ello no sería necesario eliminar todas las enfermedades, solo tratar las mismas y las discapacidades (de movilidad, sensoriales, de memoria y otras funciones superiores) eficazmente.

Incluiríamos también la mejora eugenésica de las funciones y la imagen corporal en personas sanas, no solo la eliminación de defectos genéticos.

Todo ello supondrá un aumento de la carga de morbilidad en la sociedad, más demanda de tratamientos médicos y quirúrgicos, más medicalización de problemas menores y más costes económicos y sociales.

Los medios de comunicación alimentan diariamente esta expectativa, con noticias de nuevos tratamientos para el cáncer y otros padecimientos, de la posibilidad de trasplantes de órganos artificiales, de la a terapia génica, la cirugía robotizada, la inteligencia artificial y un largo etc.

Estas noticias tienden a reforzar la creencia en el progreso. Y la presión sobre los médicos, los gobiernos y las aseguradoras privadas, para que hagan todo lo que sea posible.

La búsqueda del progreso en la medicina también promete que la vida puede mejorar sin necesidad de una reorganización social significativa, dado que no parece factible una dictadura sanitaria que obligue a la gente a vivir de manera «saludable».

El sociólogo Paul Starr, el principal el asesor del plan de reforma sanitaria de Bill Clinton, afirmó que la valoración de la ciencia médica «ejemplificaba la visión de la posguerra de un progreso sin conflicto. Todos podían estar de acuerdo sobre el valor del progreso médico y, al menos en teoría, todos podían beneficiarse de él».

Concretar lo que supone un avance no es tarea fácil, y más en un contexto donde la mayoría de las actividades se realizan en el marco de una economía movida por el beneficio, donde el vender gato por liebre está a la orden del día.

Además, la evaluación del progreso médico debe tener en cuenta que la gente no tiene los mismos valores sobre la salud, el bienestar, los objetivos y metas de su vida, o sobre si vivir muchos años es deseable.

Por otra parte, es bien sabido que el progreso científico y tecnológico puede utilizarse tanto para el bien como para el mal. El progreso económico, por ejemplo, ha sido duramente criticado por su asociación con la destrucción ambiental, creando nuevas enfermedades y facilitado otras.

Otro tanto podemos decir de las armas nucleares, que son una amenaza para la supervivencia, las centrales nucleares y el problema de los residuos, o la modificación genética de las plantas y microorganismos y sus consecuencias. En conclusión, aunque aceptemos que los beneficios del progreso médico superan los perjuicios, el mismo no es inmune a las críticas. Pero eso es otro capítulo.