El Sáhara y los marcos heredados

Nómadas con túnica y turbante en el desierto del Sáhara, en Marruecos. / JALAL MORCHIDI / EFE

Tal y como pudimos comprobar en el amplio reportaje publicado recientemente en estas páginas, el Sáhara continúa siendo observado en España a través de categorías construidas durante medio siglo de conflicto. Muchas nacieron en el contexto político de los años setenta y han sobrevivido con tal fortaleza que todavía condicionan la interpretación de una realidad que ha cambiado profundamente.

Durante los últimos años, el Sáhara ha experimentado transformaciones visibles. Carreteras, infraestructuras portuarias, conexiones aéreas, proyectos energéticos, desalación, turismo e inversión empresarial están modificando progresivamente su realidad económica. Marruecos considera dicho desarrollo una prioridad estratégica y lo vincula abiertamente a su visión de futuro para la región.

Desde determinados enfoques, sin embargo, todo parte de una conclusión previa. Se niega cualquier legitimidad a la actuación marroquí a partir de una lectura del derecho internacional anclada en resoluciones y categorías heredadas del proceso de descolonización, como si el contexto político y diplomático no hubiera evolucionado durante medio siglo. A partir de ahí, cada transformación queda interpretada desde esa misma premisa. Una carretera, un puerto o una inversión terminan convertidos en instrumentos políticos antes incluso de analizar sus efectos.

El resultado es paradójico. Después de cinco décadas, el Sáhara debería permanecer prácticamente inmóvil mientras se espera una solución que lleva demasiado tiempo sin llegar.

Una carretera conecta ciudades y facilita el movimiento de personas y mercancías. Una desaladora proporciona agua en una de las regiones más áridas del planeta. Una conexión aérea acerca mercados y visitantes. Las inversiones generan actividad económica y mejoran las condiciones materiales de quienes viven allí.

El expediente político no puede convertirse en una condena a la inmovilidad para generaciones enteras, especialmente cuando decenas de miles de saharauis continúan desde hace décadas en los campamentos de Tinduf, dependientes de la ayuda internacional, bajo el rígido y autoritario control político del Frente Polisario.

También existe un componente ideológico que pocas veces se reconoce. En determinados sectores de la izquierda permanece una identificación con el Polisario procedente del imaginario revolucionario y tercermundista de los años setenta. Aquella afinidad encontró igualmente acomodo en algunos nacionalismos e independentismos periféricos, incluido parte del nacionalismo canario.

Desde otros ámbitos se llega al mismo recelo por un camino opuesto. Determinados sectores de la derecha y del nacionalismo español contemplan Marruecos a través de la memoria colonial, la Marcha Verde, Ceuta y Melilla o una percepción histórica del vecino del sur como rival.

Los orígenes son diferentes y el resultado termina pareciéndose demasiado. Marruecos aparece observado desde la sospecha y cualquier evolución acaba interpretada mediante categorías previamente establecidas.

El reciente comunicado del Ministerio marroquí de Exteriores tras la crisis de Ceuta vuelve a situar esa cuestión sobre la mesa. Rabat ha lamentado la instrumentalización de Marruecos en determinados debates políticos y mediáticos españoles y ha reivindicado la cooperación bilateral. Más allá del tono propio de un comunicado oficial, el episodio muestra que esos marcos de interpretación desbordan el propio expediente del Sáhara.

Mientras tanto, el escenario internacional se ha movido.

La propuesta marroquí de autonomía ha adquirido una centralidad diplomática difícil de ignorar. Estados Unidos, Francia, España y una mayoría de la propia UE han ido respaldándola mediante distintas fórmulas. La Resolución 2797 del Consejo de Seguridad confirmó esa evolución al situar la autonomía marroquí en el centro de unas negociaciones destinadas a alcanzar una solución política definitiva.

Después de tantas décadas de bloqueo, la discusión debe mirar también hacia delante. Qué instituciones pueden garantizar un autogobierno efectivo, cómo integrar las distintas sensibilidades de la población autóctona, cómo favorecer la reconciliación y qué modelo económico puede ofrecer estabilidad y prosperidad son preguntas bastante más útiles para el futuro que continuar reproduciendo mecánicamente debates de hace medio siglo.

Hasta algunas de las voces más críticas con Marruecos terminan reconociendo el importante esfuerzo realizado en infraestructuras. Quizá la realidad haya comenzado a resultar demasiado amplia para caber dentro de una sola explicación.

Para Canarias, además, esa evolución ocurre a escasa distancia. Frente a las Islas emerge una región cada vez más conectada y económicamente activa que inevitablemente influirá sobre nuestro entorno atlántico. Conviene observarla pensando también en lo que viene, no únicamente en aquello que quedó pendiente.

Durante demasiado tiempo hemos contemplado el Sáhara casi exclusivamente desde el conflicto. Esa mirada explica una parte de su historia y cada vez explica menos su presente.

Cincuenta años son demasiados para pretender que la realidad permanezca inmóvil hasta encajar en las categorías con las que comenzamos a interpretarla.

Quizá, después de medio siglo lo que empieza a desdibujarse no sea una frontera, tal y como se dijo en estas páginas, sino la capacidad de los viejos marcos para explicar el Sáhara que está emergiendo.