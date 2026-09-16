La sensibilidad

Este verano he estado especialmente sensible. ¿Las razones? Varias y ninguna. Circunstancias, un mundo que se nos está disparatando, retornos a un pasado que creíamos olvidado, incertidumbre ante un futuro que llegará o no, vete tú a saber… En fin, la vida. Desde que decidí asumir mi sensibilidad —sin que eso signifique que no sea una mujer dura ante los reveses del destino; lo aclaro porque todavía hay quienes consideran disfuncionales o inmaduras a las personas sensibles—, me he dado cuenta de que, en esos momentos, escribo más que nunca. No sé si mejor, pero sí mucho. Es curioso porque, como en el cuento de Caperucita: los ojos, la nariz, las orejas, la boca y el tacto son más grandes. Como si todo creciera para sentir más. Para ver más allá. Oler la madrugada. Oír lo que no se dice. Saborear los ingredientes ocultos de nuestra existencia. Percibir el abrazo de un viento cálido que te pilla desprevenida al doblar una esquina, te acaricia el cuello y te ruboriza las mejillas. El más mínimo detalle precisa ser narrado. Aparece el estímulo y la historia empieza a dibujarse en mi cabeza, con la banda sonora del suave trote de un caballo. Y los dedos, en cuanto encuentran un lugar donde reposar, trazan y trazan palabras y más palabras, hasta que de pronto me siento en paz. El mundo se ordena por fuera y por dentro. Quizá lo estoy percibiendo y describiendo todo mal y la cuestión no ha sido que este verano he estado más sensible, sino que he tenido más tiempo para sentir. No había rutinas, ni agendas, ni horarios y apenas había responsabilidades. Y entonces, ante tanta calma y tanto calor, los sentidos se dilatan, se derraman, se postran ante nosotros para que nos permitamos vivirlos. Puede que tanto ruido, tanto estrés, tantos tienes y debes acaben con nuestra creatividad a cuchilladas, como un asesino en serie. Y a lo mejor es en esa muerte metafórica donde encontramos la prosa, los versos y nuestra propia métrica. Puede que todo sume. Tal vez mi sensibilidad y el tiempo libre de este estío se encontraron y, como se dice ahora, hicieron match. Y como yo el amor solo sé sentirlo y escribirlo, aquí estoy, una vez más, contándome(les) historias.