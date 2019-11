Aseguran que Angelina Jolie coquetea con Kit Harrington

Siempre que una superproducción de Hollywood reúne a superestrellas de la talla de Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden o Kit Harrington, la prensa del corazón estadounidense desata la rumorología de unir a varias de sus estrellas en una aventura amorosa. Es lo que ha pasado recientemente con la actriz, que recientemente estrenó la segunda parte de Maléfica, con Jon Nieve de 'Juego de Tronos'. Ambos participan en la nueva película de Marvel 'Los Eternos', que ahora -en el momento de esta publicación- se está rodando en Fuerteventura.



Ahora, el último número de la revista del corazón estadounidense "Life & Style" presentó una polémica portada que asegura que la estrella de "Tom Raider" habría estado coqueteando con el actor Kit Harington.



Con el titular "¡Watch out, Rose! Angie Cozies Up To Kit" (¡Cuidado Rose! Angie va detrás de Kit), el articulo de la citada revista advierte a la actriz escocesa Rose Leslie, que Angelina Jolie estaría detrás de su esposo, Kit Harington, famoso por interpretar el papel de Jon Snow en la serie de la HBO Juego de Tronos.



Según el medio, el supuesto acercamiento entre ambos se ha producido durante el rodaje de la última película de Marvel y una fuente cercana a "Life & Style" ha asegurado lo siguiente:"Jolie simplemente no puede evitarlo. Si bien Kit nunca respondería a ello, Angelina Jolie no se puede negar su efecto en los hombres. Tiene esta forma de mirarte que te hace sentir como si fueras el centro del universo", afirmó resaltando el poder de seducción de la californiana y a lo que añade: "la reputación de Angie la precede, por lo que la gente en el set la observa con mucho cuidado. Rose no tiene nada de qué preocuparse por Kit, pero no obstante, debería cuidarlo".



En la cinta Angelina Jolie interpreta el papel de Thena y Kit Harington el de Black Knight.



Rumores de infidelidad de Brad Pitt

En 2016,-en ese entonces casado con Angelina Jolie - también estuvo en Canarias, donde. Durante la grabación, Angelina Jolie solicitó el divorcio del intérprete dos veces nominados a los Oscars.El portal de corazón del New York Post apuntó que los flirteos de Brad Pitt con Marion Cotillard ha sido la verdadera causa de la ruptura de una de las parejas más estables y envidiadas de Hollywood. Al parecer, Angelina sospechaba de Brad y contrató un detective privado para que le espiase durante el rodaje de 'Aliados', drama protagonizado por el actor y la actriz francesaUn rumor que en su momento fue desmentido tanto por Pitt como por la actriz francesa . "En primer lugar, hace muchos años encontré al hombre de mi vida, padre de nuestro hijo y del bebé que estoy esperando. Él es mi amor, mi mejor amigo, el único que necesito. En segundo lugar, a los que han señalado que estoy devastada, estoy muy bien gracias", continuó la ganadora de un Oscar en 2007 por La vida en rosa.Sin embargo, el divorcio de ' Brangelina' fue por otros motivos y, tres años después,