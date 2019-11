"Oh capitán, mi capitán", la despedida en la jubilación de un profesor canario

'Oh capitán, mi capitán', así comienzan los versos del célebre poema de Walt Whitman, que se popularizó en las pantallas del séptimo arte cuando los alumnos de la Welton Academy le dijeron esas palabras a John Keating, el profesor al que daba vida Robin Williams en 'El club de los poemas muertos'. Pero más lejos de la realidad, así era como comenzaba sus clases el profesor de Lengua y Literatura Carlos Socas.

El docente ejerció durante 33 años en el que ha dejado huella por millar de alumnos, quienes quisieron darle una sorpresa en su última día de clase antes de su jubilación.

En los últimos 18 años, Socas dio clases en el IES Antonio González, en Tejina, en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna.

Alumnos actuales y antiguos se reunieron en el centro para hacer un homenaje al profesor: "La dedicación: no acababa una explicación hasta que tú la entendieras? Por hacerme leer", "Quería que fueras capaz de aprender, que podías dar más, que tú no tenías límite", "A mí me dio visión crítica, me hizo expresarme mejor"; son solo algunos de los comentarios de distintos de sus pupilos, según recoge un artículo publicado en El País.

Su hija, Sara, quiso inmortalzar el momento y grabó un vídeo en el que muestra tal inolvidable instante: "Mi papá se jubiló hoy como profesor tras 33 años y le prepararon esta despedida sorpresa en el instituto. Te quiero viejito, eres el mejor maestro y el mejor padre", comentó en una publicación en Twitter que ha convertido el vídeo en viral.