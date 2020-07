De la UCI de Puerta de Hierro al baño en la playa

Con apenas 22 años, la enfermera Julia Serrada presenció en lo peor de la pandemia "cosas que yo jamás pensé que vería en mi primer año de trabajo". Ahora, podrá deleitarse con los hermosos paisajes de Tenerife al ser una de la ganadoras de la campaña de Promotur "Te lo mereces. Entra en Fase de Tranquilidad".

La expectación mediática rodeó al vuelo procedente de Madrid en el que, además de expertos internacionales de turismo, llegaron también unos héroes y heroínas sin hacer ruido, con el rostro relajado y la sonrisa fijada en el rostro. Se trataba de una treintena de sanitarios que aterrizaron en Gando con sus acompañantes para disfrutar de un merecido descanso después de luchar contra el coronavirus en turnos interminables. Unos profesionales de la salud que habían resultado ganadores del concurso que Promotur Turismo de Canarias organizó dentro de la campaña promocional "Te lo mereces. Entra en Fase Tranquilidad", centrada en atraer al visitante peninsular.

Elena Miguel, que trabaja en el Hospital Moisés Broggi, en Sant Joan Despí -situado a las afueras de Barcelona-, explicaba que, como la mayoría, participó casi sin darse cuenta y sin muchas expectativas de resultar ganadora. Fue una de sus compañeras que precisamente es oriunda de Lanzarote, de nombre Estefanía, quien mandó el enlace para participar al grupo de Whatsapp del trabajo. "Me enteré el lunes y me quedé en shock, no me lo creía, la verdad es que pensaba que era un pufo", reconocía con una sonrisa. Pero no. Ella era una de las personas elegidas por el azar en este concurso en el que participaron 516 profesionales de la salud en una publicación en Instagram que generó 859.566 impactos y registró 3.301 comentarios.

Después de asimilar que era cierto, Miguel habló con su jefa, que le dejó hacer el cambio de turno y desde ayer se encuentra en Lanzarote, la isla de su compañera Estefanía y la única que no conocía todavía del Archipiélago. Un merecido descanso, como rezaba la campaña, ya que esta sanitaria vivió una experiencia muy complicada en la que prefirió no profundizar. "No tengo palabras y no quiero dar detalles porque no quiero entrar en tragedias. Han sido meses muy, muy duros, emocionalmente muy intensos y físicamente también, todo el mundo ha trabajado muchísimo y se ha dejado la piel". Con esta mochila a sus espaldas, esta profesional de la salud espera que no se repita la tragedia vivida desde el mes de marzo y por ello pedía que "todo el mundo sea más responsable para que no vuelva a ocurrir".

Descanso con medidas

Con apenas 22 años, la enfermera Julia Serrada, que trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Puerta de Hierro, en la localidad madrileña de Majadahonda, jamás imaginó que tras terminar sus estudios fuera a presenciar escenas tan duras. "No esperaba que en mi primer año de trabajo iba a ver las cosas que he visto". La experiencia le afectó tanto a nivel psicológico como físico -"llegaba a casa y no quería comer sólo quería dormir, todos los días eran lo mismo"-.

Para Serrada, fue muy duro tener que explicar a los enfermos por qué unos podían bajar a la UCI y otros no. "Cada vez había más ingresos y si había camas libres teníamos que valorar muchos factores para decidir a quién se ingresaba". Pero mucho peor fue la soledad de los pacientes. "Había mucha gente triste, gente sola y ver morir a personas sin compañía fue lo peor de todo", aseguraba esta enfermera que reconocía que es ahora cuando empieza a gestionar lo vivido durante la pandemia porque antes no había sido capaz de reaccionar.

Ahora, Serrada podrá disfrutar de los paisajes de Tenerife, donde lo primero que hará será darse un baño en la playa y descansar después de los turnos interminables y de la UCI repleta. Eso sí, lo hará sin dejar de lado la responsabilidad. "Voy a disfrutar pero siempre con cabeza, manteniendo la distancia de seguridad, algo sencillo que está en manos de todos".

Necesaria desconexión

Las mismas ganas de relajarse y por idénticos motivos manifestaba Rosa Romero, que cuenta con mucha más experiencia tras dos décadas como enfermera de Urgencias en el Hospital de la Fe, en Valencia. "Estaba deseando unas vacaciones de relax", aseguraba tras llegar de Madrid y convertirse en protagonista de un viaje que no había planeado. "Casualmente, estaba de vacaciones tras tres meses sin parar y como no habíamos planificado nada mi hija, que también es sanitaria, me comentó que se había apuntado al concurso por Instagram". Eso fue un domingo y justo al día siguiente le llegó el mensaje que le anunciaba que había resultado ganadora. "Me alegré muchísimo porque nos va a servir para desconectar y disfrutar de estas islas tan bonitas", explicaba agradecida.

A pesar de su extensa trayectoria, Romero reconoce que lo vivido durante la pandemia superó sus expectativas. "Los peores días no es que sintieras miedo, porque estás acostumbrada a enfrentarte a muchas cosas, era otra sensación, era un miedo a lo desconocido, a no saber qué va a pasar porque no sabías si estabas lo suficientemente protegida con los medios que teníamos". Una inseguridad que le provocó nervios y tensión alta, "algo que después de 20 años en urgencias no me había pasado nunca".

Momentos duros que estos treinta sanitarios podrán dejar de lado durante cinco días de vacaciones en Canarias, gracias a la colaboración de los cabildos insulares; de los hoteles Hotel Lemon & Soul Cactus Garden (Meeting Point Hotels), Gold By Marina (Grupo Satocan), Beachfront Resort Lanzarote (Sands Beach), Iberostar Anthelia Selection (Iberostar) y Lopesan Baobab (Lopesan Hotel Group), donde se alojarán los premiados, así como de la compañía aérea Binter Canarias, que colaboró con los traslados entre islas.