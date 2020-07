Una exasesora denuncia a un concejal por exigirle sexo para mantener el puesto

Yaiza Sotorrio Espinel, exasesora municipal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, ha interpuesto una querella criminal contra el concejal José Juan Herrera por un presunto delito de acoso sexual. Ambos, querellante y querellado son compañeros de partido dado que concurrieron en las pasadas elecciones locales bajo las siglas de Agrupación de Electores Puerto del Rosario (AEPR). Yaiza Sotorrio desempeñó funciones de cargo de confianza hasta el pasado 16 de julio fecha en que fue destituida. La denuncia también se dirige contra el alcalde Juan Jiménez (PSO) al considerar que es cooperador necesario.

Los hechos denunciados se sitúan, según se recoge en la querella, "en el contexto de un concejal que quiere mantener relaciones sexuales con una compañera que ejerce su labor como cargo de confianza en el Ayuntamiento, en un primer momento bajo su dependencia pero sin poder de decisión sobre su cese o no y, posteriormente, con poder de influencia sobre la continuación o cese de la querellante en su puesto de trabajo, exigiendo relaciones sexuales a cambio de evitar su cese y, como no se accede a ello, se presiona al Alcalde para que efectivamente decrete su cese, ya que es el único que tiene competencias para ello y, éste conociendo los antecedentes de requerimientos sexuales y que el cese se debe a no querer mantener relaciones sexuales, lo decreta como colaborador necesario en la comisión del delito de acoso sexual".

La mayor parte de las proposiciones las realizaba el edil a través de las redes sociales, mensajes que fueron incorporados en la denuncia.

El alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, señaló ayer a este periódico que "la primera medida que adoptó el gobierno municipal fue acordar la creación de un protocolo de actuación frente al acoso. Además, añadió que " el Ayuntamiento está acogido al protocolo sobre acoso sexual y por razón de sexo. Durante mi mandato nadie se ha acogido a este protocolo".

El regidor apunta que en las elecciones de 2019 la AEPR presentó una plancha encabezada por Manuel Travieso, seguida por José Juan Herrera y Yaiza Sotorrio, la querellante. "Travieso tendría que explicar como siendo licenciado en Derecho y líder de esa Agrupación no pidió responsabilidades a ese concejal sobre estos hechos supuestamente punibles".

La querella recoge también que tras la salida del gobierno municipal de Manuel Travieso (AEPR) y Mayra Marichal (NC-AMF) "volvieron las proposiciones, aunque ya no por Facebook y un poco más tarde las insinuaciones de que si no accedía a las relaciones sexuales se produciría el cese de la querellante". Además, después de la reincorporación al trabajo tras el confinamiento por la Covid-19 " las amenazas y advertencias verbales al respecto se hicieron más firmes y contundentes".

También se expone en el texto de la denuncia que el edil Herrera, que no quiso ayer hacer declaraciones a este periódico, envió mensajes a otra mujer sobre su belleza propiniéndole trabajar con él como su cargo de confianza.