Marta Sánchez tampoco actuará hoy en el Cabaret Festival

Primero fue Goyo Jiménez y ahora, Marta Sánchez. Ambos artistas formaban parte del cartel del Cabaret Festival. Un evento que tendría que haber empezado ayer con la actuación del humorista, pero que no pudo celebrarse por una orden municipal de cancelación por la denegación del permiso por parte del Servicio de Edificaciones y Actividades del Ayuntamiento, según apuntaron anoche fuentes municipales.



El cantante Antonio José también tendría que haber actuado ayer frente al público grancanario, pero el mismo motivo le impidió hacer su trabajo.



Para esta noche estaba previsto que Jiménez repitiera en el escenario y Sánchez también actuara, pero ninguno de los dos pisará el escenario ubicado en el Parque Santa Catalina. Ambos han anunciado la noticia a través de sus redes sociales.



La cantante hace tan solo una hora escribía en su cuenta de Instagram estas palabras: "Desgraciadamente, no sera? posible encontrarme "A solas" esta noche con vosotros y viajar por 34 an?os de trayectoria a piano y voz, repasando los temas que se que ma?s os gustan... Siento enormemente esta cancelacio?n por todos los que habe?is querido estar conmigo en el @cabaretfest y por todos los que os habe?is trasladado hasta la isla...Hemos puesto toda la ilusio?n y las ganas de volver a empezar nuestra rutina, mu?sicos, te?cnicos, montadores, empresarios... toda esta gran familia que conforma el mundo de la mu?sica",..... Es una pena que todos hayamos hecho este esfuerzo en vano... Desconozco el motivo "de peso" por el cual se ha tomado esta decisio?n, que atan?e y dan?a a muchos, pero espero que esto no vuelva a suceder y que podamos disfrutar de la mu?sica con seguridad y precaucio?n.".





