CONCURSO
BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO: “8 ISLAS CON ESTRELLA”
1. Entidad organizadora
El presente concurso, denominado “8 ISLAS CON ESTRELLA” (en adelante, el “Concurso”), está organizado por Editorial Prensa Canaria, S.A. (en adelante, “LA PROVINCIA” o el “Organizador”), con domicilio social en Avenida Alcalde José Ramírez Benthencourt, 8 CP 35003 Las Palmas de Gran Canaria, y se desarrollará a través del sitio web www.laprovincia.es y del perfil oficial de Instagram @laprovincia (https://www.instagram.com/laprovincia/).
2. Objeto del Concurso
El Concurso tiene como finalidad premiar la fidelidad de los lectores y seguidores de LA PROVINCIA mediante el sorteo de 16 (dieciséis) billetes de la aerolínea Binter, 2 por ganador (8), válidos para viajar junto a un acompañante entre las islas del archipiélago canario, conforme a las condiciones establecidas por la compañía aérea.
3. Ámbito territorial y participación
Podrán participar en el Concurso todas las personas físicas mayores de 18 años, residentes en España, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases.
Quedan excluidos de la participación:
- Empleados de Editorial Prensa Canaria, S.A.
- Familiares directos (hasta segundo grado) de los empleados
- Cualquier persona vinculada profesionalmente con la organización del Concurso
La participación es gratuita y voluntaria.
4. Requisitos de participación
Para participar, los usuarios deberán:
- Acceder a la publicación del Concurso en www.laprovincia.es o en el perfil de Instagram @laprovincia
- Seguir las instrucciones indicadas en dicha publicación
- Facilitar datos veraces y completos
- Aceptar expresamente estas bases legales
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos implicará la exclusión del participante.
5. Periodo de participación
El plazo de participación comenzará el 24 de abril de 2026 a las 0:00 y finalizará el 27 de abril de 2026 a las 23:59 horas (hora insular canaria).
6. Mecánica del sorteo
El sorteo se realizará de forma aleatoria entre todos los participantes que cumplan correctamente los requisitos establecidos.
LA PROVINCIA se reserva el derecho de utilizar herramientas externas o plataformas certificadas para garantizar la transparencia del proceso.
7. Premio
El premio consistirá en:
- Dos (2) billetes de avión de Binter para vuelos interinsulares en Canarias por ganador (8)
Condiciones del premio:
- El premio es personal e intransferible
- No podrá ser canjeado por dinero ni por otros premios
- Estará sujeto a las condiciones de disponibilidad y uso de la aerolínea
8. Comunicación de ganadores
El nombre de los ganadores se hará público a partir del 28 de abril de 2026 en los canales oficiales del Organizador.
Además, los ganadores serán contactados a través del perfil oficial de Instagram @laprovincia o por los medios facilitados durante su participación.
9. Entrega del premio
El ganador deberá:
- Acreditar su identidad mediante DNI o documento oficial equivalente
- Cumplir con las instrucciones y plazos indicados por el Organizador
En caso de no poder contactar con el ganador o de no cumplir con los requisitos en el plazo indicado, el premio podrá ser reasignado a un suplente.
10. Derechos de imagen
La participación en el Concurso implica la autorización expresa del participante para que, en caso de resultar ganador, su nombre e imagen puedan ser publicados en medios impresos, digitales y redes sociales del Organizador, con fines promocionales, sin derecho a compensación adicional.
11. Exclusión de responsabilidad
El Organizador no se responsabiliza de:
- Fallos técnicos, informáticos o de conexión que impidan la participación
- Errores en los datos facilitados por los participantes
- Incidencias derivadas del uso del premio por parte del ganador
12. Modificación o cancelación
Editorial Prensa Canaria, S.A. se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar el Concurso por causas justificadas, sin que ello genere derecho a reclamación alguna por parte de los participantes.
13. Aceptación de las bases
La participación en el Concurso implica la aceptación íntegra de las presentes bases legales.
AVISO LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos personales, publicada en el Aviso Legal disponible en www.laprovincia.es, se informa de lo siguiente:
Responsable del tratamiento: Editorial Prensa Canaria, S.A.
Finalidades del tratamiento:
- Gestionar la participación en el Concurso
- Verificar el cumplimiento de las condiciones
- Contactar con el ganador y gestionar la entrega del premio
- En caso de consentimiento, enviar comunicaciones comerciales
Base jurídica:
- Consentimiento del interesado
- Ejecución del Concurso
- Interés legítimo en garantizar la seguridad y correcto funcionamiento
Derechos del usuario:
El participante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad enviando una solicitud a:
dpo.laprovincia@prensaiberica.es, adjuntando copia de su documento identificativo.
Asimismo, podrá retirar su consentimiento en cualquier momento.
Comunicaciones comerciales:
El usuario podrá darse de baja en cualquier momento a través de los mecanismos incluidos en cada comunicación o mediante solicitud directa.
Política de privacidad y cookies:
La participación en el Concurso implica la aceptación de la política de privacidad y cookies disponible en www.laprovincia.es.
Legislación aplicable y jurisdicción:
Las presentes bases se rigen por la legislación española. Para cualquier controversia, las partes se someterán a los juzgados y tribunales del domicilio del Organizador.
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