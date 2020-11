"La pasión es una inspiración infinita"

L legan a Gran Canaria tras una enorme gira por la Península. ¿Cómo han sido las actuaciones?

Muy bien. Después de estar durante todo el mes de agosto actuando por Norteamérica, ahora hemos empezado esta gira por España en este mes de octubre. Empezamos el día 13 en Sevilla, y hemos seguido por Madrid, donde hemos estado durante dos días, Palma de Mallorca, Pamplona y Valencia, con el mismo espectáculo nuevo que vamos a llevar a Expomeloneras. Siempre nos encanta venir a España porque realmente nos sentimos mitad españoles y mitad argentinos. Pertenecemos a una familia de origen español y la cultura de esta tierra está muy arraigada en nosotros.

¿Qué particularidades tiene este espectáculo?

Se llama Hermanos, la verdadera historia, en el que presentamos las canciones más importantes de nuestra carrera. Tendrá mucha importancia el aspecto audiovisual ya que aparecen muy constantemente imágenes en la pantalla de nosotros, de tipo familiar, personal y profesional. Esta es una producción muy grande. Nos juntamos un grupo de 20 y pico personas para hacer el concierto, con cinco músicos y dos coristas. Y estamos muy felices de volver a Canarias después de tanto tiempo. Le pusimos lo de Hermanos, la verdadera historia porque es el nombre que lleva el libro de nuestra autobiografía que se publicó el año pasado y es como decir que aquí está la historia contada por nosotros. De Canarias siempre tenemos los mejores recuerdos: el cariño de la gente, las atenciones.

El dúo tuvo su momento de esplendor en los ochenta. ¿Cómo definirán aquella década si la comparara con esta?

Las canciones más famosas son de aquella época, pero obviamente hemos seguido cantando canciones que han tenido ver con la actualidad de cada momento. Porque si no ningún artista puede mantenerse 35 años como nosotros. Hemos cantado en contra de la violencia doméstica, de género, por el matrimonio igualitario, por las niñas desprotegidas, por los que sufren xenofobia o racismo. Nos hemos ido actualizando y por eso también es la vigencia. El año pasado Jennifer López y Marc Anthony grabaron Y pega la vuelta para los Grammys, y eso nos hace bien felices. Quizás haya gente que no sepa que hacemos todo tipo de música, no solo canciones de pelea, que es lo que a la gente seguramente más le gusta. También cantamos al amor de forma positiva, porque es el mejor estado en el que puede estar un ser humano. Y en el concierto lo verán. Serán casi dos horas de una variedad tremenda, en la que no solo estarán los temas más clásicos, sino los nuevos. Esa es la única manera de que un artista perdure y el público lo siga.

Precisamente, esa expresión, 'pega la vuelta', resultaba bastante chocante en España. Y, al final, ha sido la frase más recurrido cuando se habla de ustedes.

Es bastante común en algunos países de Latinoamérica. Aquí les hizo mucha gracia y quizás por eso prendió más rápido por lo diferente quizás. Salió en nuestro segundo disco en 1982. Esa canción puede considerarse el comienzo de todo, mezclando el teatro con la canción. Nos presentamos con un estilo musical y un lenguaje muy directo y cotidiano que, a partir de los ochenta, comenzó a introducirse dentro del gusto popular de manera inmediata. Cantábamos situaciones comunes a todo ser humano. Y la temática es amor y desamor, encuentros y desencuentros de las parejas que presentamos con nuestros personajes y que ha logrado una íntima identificación con él publico.

La novedad de ver a dos cantante dándose la réplica.

Quizás cuando se juntan dos cantantes solistas y cantan entre sí la gente lo relaciona con Pimpinela, pero no tenemos conocimientos de que haya un dúo que cante así con la mezcla de teatro y música como hacemos nosotros.

En 2016 sacaron un disco que se titulaba, Son todos iguales, y que es su último trabajo en estudio. Me imagino que aquí se impuso la parte femenina del dúo.

Era utilizar una frase muy común a la que suele recurrir las mujeres en cualquier país del mundo. Era, precisamente, marcar distancias con los ochenta, porque ahora la situación de la mujer es bien distinta. Fue un trabajo en donde renovábamos nuestro discurso sin perder la personalidad. El primer single, Bastardo, está basada en un hecho real. Lo estrenamos en directo antes de grabarlo y la reacción del público al descubrir al final quienes eran los protagonistas de la traición nos impresionó. Y es que para nosotros la pasión es una inspiración inagotable e infinita.

El grupo ha logrado el éxito en otros países que no son de habla hispana como Brasil e Italia. ¿Cómo es la reacción en esos países ante sus espectáculos?

Pues muy pasional. En Brasil no hay problemas porque mucha gente entiende el español. Y en Italia se han interesado mucho por nosotros desde que en 2003 hicimos por primera vez un disco de covers en el que, a nuestro modo, revivimos éxitos italianos de los años 60 y 70 de cantantes como Mina, Jimmy Fontana y Gabriella Ferri entre otros. Pero, fuera de los países de habla hispana quizás sorprenda nuestra teatral puesta en escena, pero al final es música y no necesitas necesariamente conocer el idioma.

También han sido muy activos en el campo cinematográfico. ¿Fue precisamente ese tratamiento actoral que dieron a sus canciones lo que les impulsó a comenzar en la televisión?

Fue al revés. El enorme éxito alcanzado por nosotros, y el hechos de que interpretáramos cada tema de esa manera, hizo que productores de cine y televisión se fijaran

en nosotros como protagonistas en varios proyectos extra musicales. Al principio, ninguno de ellos pudo matrializarse en realidad debido a las exigencias que tanto Joaquín y yo teníamos en ese momento. Pero luego llegaron proyectos como la teleserie titulada El Duende Azul de la que se emitieron sus noventa y dos capítulos, filmados entre Miami y Buenos Aires durante 1987y 1988.

¿Cómo ha sido la repercusión del grupo entre los más jóvenes?

Muy buena. Y lo vemos siempre en los conciertos. Algunos son chicos que conocieron nuestras canciones a través de sus padres. Pero algunos temas han dado para momentos muy divertidos. Hace poco, en Argentina, en un programa de radio, sometidos a algunos millenians a que hicieran una versión de Olvídame y pega la vuelta. Y decían cosas como "ahora vete, olvida mis selfies, mi Facebook, mi clave de Netflix". Creo que, además, nosotros nos acercamos a la canción romántica con un lenguaje que entienden.