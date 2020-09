Han pasado casi 30 desde que el Club de Perdedores, formado por Bill, Berverly, Richie, Ben, Eddie, Mike y Stanley, se enfrentó al macabro y despiadado Pennywise (Bill Skarsgård). En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de Derry, en el estado de Maine, que tantos problemas les había ocasionado en el pasado. Sin embargo, ahora, de adultos, parece que no pueden escapar de su antigua vida. Una nueva época estival llega y todos ellos deberán enfrentarse de nuevo al temible payaso en It: Capítulo 2 -que llega hoy a los cines de Canarias- y descubrir si de verdad están preparados para superar sus traumas de la infancia.

Adaptación a la gran pantalla la novela It (1986) de Stephen King. Esta segunda entrega la vuelve a dirigir Andy Muschietti ( It, Mamá) y repite con un guion de Gary Doberman ( Annabelle vuelve a casa). Esta vez los protagonistas, ahora adultos, son interpretados por James McAvoy ( Glass (Cristal)) como Bill, Jessica Chastain ( Molly's Game) da vida a Beverly, Bill Hader ( Barry) tomará el papel de Richie, Jay Ryan como Ben, Isaiah Mustafa ( The Clinic) interpreta a Mike, Andy Bean ( Transformers: El último caballero) es Stanley y James Ransone ( Sinister) como Eddie. Lo que sí permanece exactamente igual es el personaje de Bill Skarsgård ( Castle Rock) que se meterá de nuevo en la terrible piel del payaso Pennywise

Año King

2019 se puede considerar como Año Stephen King. De momento, en los primeros nueve meses, hemos disfrutado del regreso de El cementerio viviente e It y antes de 2020 llegará la secuela de El resplandor. Además, la legendaria Creepshow vuelve como serie de televisión. A eso hay que sumarle que se están celebrando los aniversarios de varias adaptaciones dentro del universo Stephen King, como el de El cementerio viviente.

It: Capítulo 2 ha sembrado el pánico incluso antes de su estreno. Los carteles para promocionar la película han generado una gran polémica en Australia ya que hay quienes consideran que son "terroríficos" para los niños. Así lo comunicó el canal 9 News, asegurando que varios grupos de padres han pedido la retirada inmediata de estas imágenes porque "aseguran que sus hijos están aterrorizados" con los pósters.