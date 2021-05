Día de la Madre: Amor contra los estereotipos

Tener hijos con otra mujer no ha sido un camino de rosas a nivel burocrático o social, pero aún así, Jessica Baccante no cambia por nada la experiencia de la maternidad. Y es que esta médica de familia y cirujana venezolana asegura que ama «ser mamá» por encima de todas las cosas. Eso sí, considera que todavía queda mucho camino por recorrer en lo que a los estereotipos sobre las familias homoparentales se refiere.

Llegó en 2010 a Barcelona junto a la que entonces era su novia desde hacía cuatro años. Allí se asentaron, contrajeron matrimonio e iniciaron la búsqueda del ansiado bebé. La espera se prolongó hasta 2012 cuando vino al mundo Marcello. Cinco años después, tras trasladarse a Gran Canaria, nacía su hermana Minerva.

Ambos embarazos tuvieron lugar mediante el proceso de fecundación in vitro. «En un primer momento intenté ir por la Seguridad Social, pero el médico me dijo que me fuese a una discoteca para acostarme con un tío. Algo que me pareció dantesco», asevera quien lo volvió a intentar por segunda vez tras tener a su primer hijo y se encontró con una nueva respuesta administrativa. «No estaba aprobado inicialmente para familias homoparentales, y después me lo denegaron porque ya tenía un niño», explica, de manera que recurrieron a lo privado.

Pero ni esto, ni los problemas que tuvieron para darle la nacionalidad a los pequeños, impidieron que la pareja cumpliera su sueño de crear una familia en la que «no hay roles marcados ni actitudes extremistas», según afirma. «Para mis hijos tener dos mamás es una situación normal, porque sus mamás es donde ellos hallan seguridad, amor y respeto, a pesar de que nosotras nos hayamos divorciado», asegura Baccante.

De hecho, es ella misma la que más se ha tenido que enfrentar a estereotipos y dobles morales. «Cuando se enteran de que soy lesbiana mucha gente me dice que no me cree porque todavía creen que las mujeres lesbianas son masculinas. Es decir, tienes que parecer lesbiana», cuenta. De ahí que para ella también sea importante visibilizar la realidad del colectivo y también de la su familia, para que poco a poco desaparezcan los estigmas.

Por lo pronto, Baccante no deja que su felicidad se vea truncada y disfruta de sus hijos y de su trabajo como doctora en el Centro de Salud de Triana, así como en la sección de La salud es lo primero del programa de TVC, Buenas tardes Canarias. A sus 43 años asegura estar atravesando un momento vital «muy bueno». Y es que, después de haber vivido en Venezuela, Miami, Nueva York o Barcelona, siente que en la Isla ha encontrado su lugar.