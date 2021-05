Mamás como colores

Mira con ojos de escrutinio casi notarial. No distingue bien a ese ser enorme que tiene delante. En realidad, no distingue bien nada de lo que le rodea. Acaba de nacer. Intuye que ella no es una amenaza y, además, está calentita. De repente, una sensación extraña se arremolina en su estómago. Es hambre. Hora de estrenar los pulmones para llorar. No va a venir uno al mundo para hacerse el discreto. En el otro lado, la sensación es de un intenso y desconocido amor, pero, sobre todo, de alivio. «Por fin llegó», piensa una, tras el parto (bendita epidural) y nueve meses de suspense... O la otra: «Por fin la conozco, tras interminables años de espera para adoptarla». A partir de ese momento, empieza el baile. Pero, igual que sucede en la sociedad, esta danza, la de la maternidad, es diversa y multicolor. Soltera, casada, divorciada, madreabuela, hermanamadre, homosexual, heterosexual, transexual, primeriza o domadora de una camada, educadora, valiente, aterrada, trabajadora, equilibrista... Madre no solo hay una, madres hay muchas, y cada una cuenta una historia diferente y apasionante en su día especial.

En las páginas que siguen, siete mujeres invitan al lector a acompañarlas en su particular viaje de crianza. Joanna se quedó embarazada a los 16 años y tiene un vínculo especial con su hija; Cristel decidió tener a su bebé sola por fecundación in vitro; Lidia se encargó de cuidar a sus hermanos para que su madre pudiera trabajar y sacar a su familia adelante; Lakbira es una madre saharaui con seis vástagos de los que se siente orgullosa; María Jesús ha criado sola a su pequeño y está satisfecha del camino andado; Jessica es una médica lesbiana que considera que aún hay muchos estereotipos con las familias homoparentales; y Cristina ha encadenado contratos precarios como camarera para poder dar una vida digna a su criatura. Todas distintas y todas maravillosas. Felicidades, mamás.