Canarias activa su red de oficinas para asistir a la comunidad isleña tras el doble terremoto en Venezuela

Los terremotos de Venezuela han golpeado a una tierra unida desde hace décadas a Canarias. El Ejecutivo canario ha expresado su «profundo pesar y consternación» por la pérdida de numerosas vidas humanas y los daños materiales. El Consejo de Gobierno aprobó ayer una declaración institucional en la que traslada sus condolencias a las familias y allegados de las personas fallecidas, así como sus deseos de pronta recuperación a todas las personas heridas y afectadas. El texto subraya, además, los «profundos e históricos lazos de fraternidad» que unen a las Islas con el país caribeño, que fue tierra de acogida de generaciones de canarios y canarias.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, explicó que el Ejecutivo mantiene contacto directo con las 22 entidades canarias en Venezuela para conocer la situación de sus instalaciones y el estado de sus comunidades tras el terremoto. El Gobierno que preside Fernando Clavijo considera que estas entidades constituyen una «red fundamental de apoyo» por su presencia territorial, su conocimiento directo de la colectividad canaria y su capacidad para acercar información, orientación y asistencia a quienes lo necesiten.

El Ejecutivo regional trabajará a través de estas entidades y de las seis oficinas descentralizadas de asesoramiento y ayuda de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela para reforzar, en aquellas zonas en las que sea posible, los programas sociales, sanitarios, de medicamentos y alimentos que ya mantiene en el país.

Llegada a Venezuela de un equipo de rescatistas, personal médico y perros de rescate enviados desde El Salvador para apoyar en las labores de búsqueda. / Agencias

La respuesta se centrará especialmente en los consultorios médicos, los programas de asistencia sanitaria, la asistencia domiciliaria y un sistema de atención telefónica para atender y orientar a los canarios y canarias y a sus descendientes afectados. Además, el Gobierno intensificará los planes de medicamentos y alimentos que ya están en marcha y facilitará, a través de la Fundación España Salud, la atención de urgencias a los canarios que lo necesiten.

En señal de duelo y respeto hacia las víctimas, el Gobierno de Canarias ha declarado luto oficial en la Comunidad Autónoma hasta el lunes. Durante este periodo, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos dependientes de la Administración autonómica, como expresión del sentimiento general de pesar de la ciudadanía canaria. La declaración manifiesta también la solidaridad y cercanía del Ejecutivo con el pueblo venezolano, especialmente con los residentes en el Archipiélago y con la amplia comunidad canaria establecida en Venezuela.

El Ejecutivo regional ofrece apoyo sanitario, asistencia domiciliaria y atención telefónica a los isleños y descendientes afectados por la tragedia

También ha puesto a disposición del Gobierno venezolano y del Gobierno de España toda la ayuda que pueda resultar necesaria para contribuir a las labores de asistencia y recuperación de la población afectada. Pondrá su red de entidades y oficinas al servicio de las familias que necesiten información o apoyo para localizar a personas con las que no hayan podido contactar tras el terremoto.

En el ámbito de emergencias, Canarias mantiene la coordinación con el dispositivo estatal de Protección Civil. La primera fase de ayuda internacional se centra en el envío de unidades de rescate con apoyo canino, un recurso del que Canarias no dispone con homologación internacional. No obstante, el Ejecutivo trabaja ya de cara a una segunda fase, prevista para la próxima semana, para localizar psicólogos, arquitectos técnicos y trabajadores sociales que puedan desplazarse si el Estado lo solicita. n