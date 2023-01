La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha activado este miércoles el envío masivo de SMS para las personas mayores de 60 años que, por diferentes motivos, tengan pendiente de recibir alguna dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 y con el fin de animarles a consultar con sus profesionales sanitarios sobre cuándo pueden recibirla.

El envío masivo ha comenzado con 5.000 SMS dirigidos a personas mayores de 60 años que tengan pendiente de recibir alguna de las dosis de recuerdo y que no hayan expresado en ningún momento que no quieran vacunarse, o que ningún profesional haya registrado que no proceda la inoculación de la vacuna, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa.

De este modo, se trata de una acción más de la estrategia de captación activa iniciada por el Servicio Canario de la Salud (SCS) para explicar a la población vulnerable la "necesidad de continuar protegidos contra el coronavirus, toda vez que se ha demostrado que la eficacia protectora de las vacunas comienza a disminuir a partir de los cinco meses de la administración de la última dosis".

En el SMS se les indicará que pueden consultar con su profesional de Medicina de familia o de Enfermería cuándo pueden recibir la dosis de recuerdo de la vacuna que tengan pendiente de inoculación.

MÁS DE 4,6 MILLONES DE DOSIS DE VACUNA CONTRA LA COVID-19

En Canarias se han inoculado, desde el inicio de la campaña de vacunación, 4.662.206 de dosis de la vacuna contra el coronavirus. Además 1.853.706 personas han recibido al menos una dosis en el archipiélago, lo que representa el 88,38 por ciento de la población diana.

Hasta este martes se había inmunizado a 1.799.705 personas que ya han recibido la pauta completa de vacunación, lo que representa el 85,79 por ciento de la población diana del Archipiélago.

Los equipos de vacunación del Servicio Canario de la Salud han administrado un total de 1.277.821 de primeras y segundas dosis de recuerdo, y 1.048.413 personas han recibido alguna de las dos dosis de recuerdo de la vacuna contra la covid-19.

En concreto, se han inoculado 213.183 segundas dosis de refuerzo desde que el 26 de septiembre se iniciase la inoculación de las nuevas vacunas adaptadas a las variantes de Omicron. Esta segunda dosis de refuerzo puede administrarse tras haber transcurrido cinco meses desde la última dosis recibida contra la covid-19.

Añade que en el caso de haber presentado una infección reciente por coronavirus habrá que esperar al menos tres meses desde la infección para recibir esta dosis de recuerdo.

Desde la Consejería de Sanidad se insiste en que las dosis de refuerzo contra la covid-19 están indicadas para todas las personas mayores de 12 años independientemente de si han pasado la infección o no y que las personas con patologías previas de cualquier edad y los mayores de 60 años son los grupos más vulnerables y más proclives a complicaciones si padecen la enfermedad.

Por ello, subrayan que es necesario administrar periódicamente las dosis de refuerzo adaptadas a las nuevas variantes de Omicron y sus subvariantes. Así inciden en la importancia de iniciar primovacunación si aún no se ha hecho y completar pauta de vacunación incluso aunque se haya pasado la enfermedad.

Los centros de salud de todas las islas están vacunando contra la covid-19. Para solicitar cita se puede hacer a través de la app o la web de miCita previa del SCS, así como llamando al 012 (922 470 012 o 928 301 012). También se mantienen algunos puntos de vacunación sin cita para facilitar el acceso a la vacunación.