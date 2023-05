Una buena alimentación forma parte de una vida saludable y ello conlleva alimentarnos de forma sana, moderada y equilibrada, tal y como recomiendan los médicos y los expertos en nutrición.

Con la llegada del buen tiempo a muchas personas le entran las prisas para quitarse de encima en poco tiempo los kilos de más que han cogido durante el invierno. Sin embargo, no existen dietas milagro y hacer uso de ellas puede convertirse en un problema serio de salud a la larga.

La actividad física y la alimentación saludable deben acompañarnos siempre. Se trata de dos actividades presentes a lo largo de la vida de las personas y ambas son modificables, por lo que del modo en que estas se realicen dependerá, en gran medida, nuestro bienestar futuro, recuerda el Ministerio de Sanidad.

Comer sano contribuye a tu bienestar, promueve la salud y protege de la enfermedad. Planificar una dieta saludable es fácil ya que conocer los valores nutritivos de los alimentos y las bases de la nutrición está al alcance de todos.

No todos los cuerpos son iguales y no todas las personas asimilan de la misma manera los distintos grupos de alimentos. Cada persona tiene un metabolismo diferente y lo que funciona en un individuo puede no hacerlo de la misma manera en el organismo de otro. Por eso, es importante ponerse en manos de especialistas para que diseñen el mejor plan de adelgazamiento para cada persona.

La malagueta para adelgazar

En el mercado se puede encontrar una amplia gama de productos tanto químicos como remedios naturales para perder kilos. Pastillas y batidos son dos de los más populares, pero también hay infusiones elaboradas con ingredientes naturales.

Las semillas de la pimienta malagueta se han puesto de moda para adelgazar. Se trata de una especia originaria de América del Sur que es conocida por sus frutos pequeños, los cuales contienen muchas semillas.

Se trata de un alimento picante y termogénico que contribuye a activar y acelerar el metabolismo, por lo que nuestro gasto energético será mayor al introducir esa fuente de estrés en nuestro organismo.

La malagueta se utiliza como condimento en muchos platos y también se puede hacer una infusión con ella para bajar de peso. Ahora bien, es un complemento que hace milagros y que se debe acompañar de una buena dieta y la práctica de ejercicio físico.

Cómo hacer la infusión con las semillas

La usuaria de Tik Tok @amazingjustine muestra cómo hacer una infusión con las semillas de la malagueta.

Para ello, según explica en un video que se ha vuelto viral, hay que poner dos puñados de semillas en 34 onzas de agua fría. A continuación, se deja reposar unos minutos y la infusión se va tomando a lo largo del día.

Cuando el agua se termine, se añade más cantidad y así durante un periodo de siete días. A lo largo de una semana se cambian las semillas de malagueta.

Advierte que lo que le funciona a ella, puede no hacerlo con otras personas, por lo que sugiere dejar de tomar la mezcla y tampoco si estás lactando a un bebé.